Тушили до утра: в Риге в пятницу произошел пожар на производстве
В пятницу вечером в Риге, на ул. Уриекстес, произошел пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Информация о возгорании была получена в 22.03.
Прибывшие на место происшествия сотрудники VUGDустановили, что в производственном здании горят котельная и бункер для опилок, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
Около 0.09 пожар повышенной опасности был локализован. Работы по тушению продолжались до утра.
В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров.
Так, в пятницу в 16.58 поступил вызов в двухэтажный жилой дом в Риге, где в комнате загорелись дрова и мебель на площади 12 кв. м. В пожаре пострадал один человек.
Около 0.24 пожарных вызвали в Энгурский край. Там в общественном здании горели котельная и бытовые вещи, площадь возгорания составила 5 кв. м. При попытке потушить пожар огнетушителем пострадал один человек.