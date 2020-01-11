Сб, 11.01.2020
Хотя и объём минимальной пенсии подсчитан верно, нехватка контекста может вводить в заблуждение. Абсолютное большинство получает пенсии выше. К тому же части жителей, которые получают минимальную пенсию, присуждается пенсия какого-нибудь другого государства. Сабине Берзиня, журналист

Тушили до утра: в Риге в пятницу произошел пожар на производстве
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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 В пятницу вечером в Риге, на ул. Уриекстес, произошел пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Информация о возгорании была получена в 22.03.

Прибывшие на место происшествия сотрудники VUGDустановили, что в производственном здании горят котельная и бункер для опилок, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Около 0.09 пожар повышенной опасности был локализован. Работы по тушению продолжались до утра.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров.

Так, в пятницу в 16.58 поступил вызов в двухэтажный жилой дом в Риге, где в комнате загорелись дрова и мебель на площади 12 кв. м. В пожаре пострадал один человек.

Около 0.24 пожарных вызвали в Энгурский край. Там в общественном здании горели котельная и бытовые вещи, площадь возгорания составила 5 кв. м. При попытке потушить пожар огнетушителем пострадал один человек.

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