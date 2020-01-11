Тушили до утра: в Риге в пятницу произошел пожар на производстве

Информация о возгорании была получена в 22.03.

Прибывшие на место происшествия сотрудники VUGDустановили, что в производственном здании горят котельная и бункер для опилок, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Около 0.09 пожар повышенной опасности был локализован. Работы по тушению продолжались до утра.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров.

Так, в пятницу в 16.58 поступил вызов в двухэтажный жилой дом в Риге, где в комнате загорелись дрова и мебель на площади 12 кв. м. В пожаре пострадал один человек.