История Озо: он пропустил домашний ЧМ из-за алкоголизма, но вылечился и стал легендой

В 2006 году в Латвии впервые прошел чемпионат мира по хоккею. Обычно ради такого в сборную прилетают все, кто здоров и не занят в плей-офф НХЛ. Но наша команда осталась и без лучшего вратаря, и без лучшего защитника. И если голкипер Артур Ирбе за несколько дней до турнира мечты получил травму и не отвечал на звонки, то Сандис Озолиньш оказался в еще более тяжелой ситуации.
2 мая в районе Нью-Йорка Уайт Плэйнс офицер полиции Дэниел Джексон остановил автомобиль, ехавший со скоростью 105 км/ч при норме 65. Водитель прошел тест на алкоголь, который дал результат 1,7 промилле – в два раза выше нормы. Нарушителя доставили в участок. Однако Сандис Озолиньш пропустил ЧМ не из-за этого – его отпустили через пару часов. Дело в том, что игрок максимально близко подошел к полной деградации и не мог выступать на турнире, пишет Eurosport.
Молодость Сандиса – это рижское "Динамо" и закат сборной СССР с грустно-красивым финалом в виде победы на МЧМ-1992. Та команда начала турнир под флагом Советского Союза, а закончила уже как СНГ. В отличие от того же Ирбе, который ненавидел все, связанное с СССР, Озолиньш не выражал негатив в адрес страны, где он вырос.
За полгода до первой и единственной в карьере победы на уровне сборных Озолиньша на драфте выбрала команда "Сан-Хосе Шаркс".
Примечательно, что в юниорском "Динамо" он был нападающим, но не понравился тренеру и его отчислили.
Игрока увидел руководивший молодежкой Василий Тихонов – сын Виктора Тихонова. Тренер оценил его габариты и массу и сделал атакующим защитником. Eurosport отмечает, что Сандис стал одним из главных открытий Василия Викторовича.
Озолиньш, имевший за плечами опыт игры в атаке, часто увлекался нападением и не выполнял прямых обязанностей амплуа. А его силовая игра по меркам НХЛ казалась катастрофой – в СССР к такому количеству столкновений никто не готовил. Были у хоккеиста и проблемы с английским языком.
"При переезде меня больше всего поразила стиральная машина. Я таких отродясь не видел. обошел со всех сторон, но так и не понял, как включается. Смотрю – инструкция рядом лежит. Но она на английском. Месяц ждал, пока приедет невеста и поможет. За это время накопилась целая куча грязных вещей", – рассказал Сандис.
Как раз для таких случаев и существуют фарм-клубы. Озолиньш вместе с Артуром Ирбе отправились в "Канзас-Сити Блэйдс", где адаптировались к североамериканской жизни и хоккею, а заодно и выиграли Кубок Тёрнера – главный приз Интернациональной Хоккейной Лиги (ИХЛ). Дальше последовал дебют в "Шаркс" в сезоне-1992/93, разрыв крестообразных связок и всего 37 матчей в регулярном сезоне, напоминает Eurosport.
Игроку очень помогли одноклубники Игорь Ларионов и Сергей Макаров. "Я постоянно пытался дать им пас на клюшку, но ни черта не получалось. Тогда Макаров сказал: "Чего мучаешься? Швыряй в борт, а я уже там подберу". А Ларионов говорит: "Как посмотрю на тебя – беги к дальней штанге". Пока я бежал, он отдал пас Макарову, а тот не глядя мне, оставалось только клюшку подставить", – вспоминал потом латвийский спортсмен.
Three years after retiring as a player, Latvian legend Sandis Ozolins becomes head coach of Dinamo Riga in the KHL. https://t.co/TDGpnzgVvu pic.twitter.com/C5OHKAqaaH— IIHF (@IIHFHockey) 29 мая 2017 г.
Как пишет Eurosport, осенью 1995 произошел главный поворот в североамериканской карьере Озолиньша: он отправился в "Колорадо". "Эвеланш" только переехали в Денвер из Квебека, но уже были готовы разрывать. Сакик, Форсберг, Каменский, Руа, Гусаров – компания у Сандиса подобралась великолепная.
И в ней он, к счастью, не затерялся: действуя в качестве начинающего атаки и периодически подключаясь к их завершениям, он набрал 13+37 очков в регулярном сезоне и 5+14 в плей-офф. С тех пор на Кубке Стэнли выгравировано его имя.
Впрочем, привезти кубок в Латвию Озолиньшу не дали - тогда это еще не было принято.
Не очень обошелся с Сандисом и тогдашний президент США Билл Клинтон. Команда приехала к нему на прием через несколько месяцев после чемпионства, и он назвал Сандиса Озолинским. Защитник его поправил – это сейчас все подряд ругаются с президентом США, а в тот момент СМИ расценили это как смелый шаг.
В следующем сезоне "Колорадо" остановил "Детройт", но Озолиньша остановить было сложно: 23 гола + 45 результативных передач: ни один защитник "Эвеланш" не набирал так много ни до, ни после. В последствии Озолиньш неоднократно попадал в топ защитников-бомбардиров, но так высоко больше не взбирался.
А потом произошел обмен в "Каролину". С тех пор дольше, чем на два сезона Озолиньш нигде не задерживался: в "Харрикейнс" пофеерил вместе с Ирбе, постоянно участвовал в Матчах звезд, а с "Анахаймом" вышел в финал Кубка Стэнли. Но даже "утки" отдали его в "Рейнджерс". Виной всему одна причина – алкоголь.
В Северной Америке издревле принято снимать стресс после игры пивом или коктейлями. Присоединился к этой традиции и Озолиньш. Поначалу ничего серьезного, но со временем это вошло в привычку, а затем его уже было не остановить.
Сандис пил каждый день, не слушая ничьи советы и не обращая внимание на ухудшающиеся показатели. Он стал медленнее кататься, хуже видеть лед.
В итоге, защитник записался в клуб анонимных алкоголиков. Результат пришел не сразу – когда полиция Нью-Йорка его остановила, Сандис уже лечился. "Меня продержали в участке всего пару часов, но они показались мне вечностью. Я думал: жизнь кончена", – рассказывал Озолиньш. Eurosport отмечает, что этот случай здорово напугал игрока, но до выздоровления было еще далеко.
После финала Кубка Стэнли-2003 Озолиньш провел в НХЛ еще 135 матчей, растянутых на четыре года без учета локаута. Переезжая, он везде посещал местные реабилитационные программы. Бороться с соперниками на льду стало невозможно – сначала нужно было победить самого себя. К этому прибавились многочисленные травмы. В итоге, спортсмен завершил заокеанскую карьеру там же, где и начал – в "Сан-Хосе".
Тогда Сандис думал, что вообще больше не будет играть. Ему было уже 36 лет. Целый год он жил без намека на хоккей – катался на лыжах, играл в гольф. Матчи не смотрел даже по телевизору. А потом ему позвонили из рижского "Динамо", ведь на родине Озолиньш оставался героем несмотря ни на что – даже получил прозвище "Капитан Латвия".
При любой возможности он прилетал на ЧМ, а в Турине-2006, незадолго до пика алкогольной агонии, набрал 1+3 в пяти матчах.
Сандис долго сомневался, стоит ли возвращаться, однако вернулся и отыграл еще пять лет. Три года он был капитаном рижского "Динамо", потом год отыграл в подмосковном "Атланте", после чего еще на сезон вернулся в Ригу. И всегда выводил команду в плей-офф - сейчас "Динамо" о таком может только мечтать.
На церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году Озолиньш был знаменосцем сборной Латвии. Самый красивый финал, который он только мог себе представить.
Когда "Атлант" проиграл в 19 матчах из 23-х, капитан обратился к болельщикам с речью: "Иногда может показаться, что мы отбываем номер. Это не так. Ребята переживают, стараются, но не всё всегда получается. Желание, стремление, жажда выиграть - они есть. Парни отдают душу, сердце, силы до конца. Очень важно, чтобы мы вместе с вами преодолели этот тяжелый период. Мы потом оценим наш сезон – критично или не критично. Но никто не собирается сдаваться и покидать этот корабль. Спасибо вам".
После этих слов поддержка в Мытищах стала в десять раз мощнее. "Атлант" обыграл почти всех соперников в конце регулярки и в последнем туре ворвался в зону плей-офф.
Сандис Озолиньш доказал, что любую, даже самую тяжелую ситуацию можно преодолеть. Главное – бороться до конца.