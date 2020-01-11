История Озо: он пропустил домашний ЧМ из-за алкоголизма, но вылечился и стал легендой

Как пишет Eurosport, осенью 1995 произошел главный поворот в североамериканской карьере Озолиньша: он отправился в "Колорадо". "Эвеланш" только переехали в Денвер из Квебека, но уже были готовы разрывать. Сакик, Форсберг, Каменский, Руа, Гусаров – компания у Сандиса подобралась великолепная.

И в ней он, к счастью, не затерялся: действуя в качестве начинающего атаки и периодически подключаясь к их завершениям, он набрал 13+37 очков в регулярном сезоне и 5+14 в плей-офф. С тех пор на Кубке Стэнли выгравировано его имя.

Впрочем, привезти кубок в Латвию Озолиньшу не дали - тогда это еще не было принято.

Не очень обошелся с Сандисом и тогдашний президент США Билл Клинтон. Команда приехала к нему на прием через несколько месяцев после чемпионства, и он назвал Сандиса Озолинским. Защитник его поправил – это сейчас все подряд ругаются с президентом США, а в тот момент СМИ расценили это как смелый шаг.

В следующем сезоне "Колорадо" остановил "Детройт", но Озолиньша остановить было сложно: 23 гола + 45 результативных передач: ни один защитник "Эвеланш" не набирал так много ни до, ни после. В последствии Озолиньш неоднократно попадал в топ защитников-бомбардиров, но так высоко больше не взбирался.

А потом произошел обмен в "Каролину". С тех пор дольше, чем на два сезона Озолиньш нигде не задерживался: в "Харрикейнс" пофеерил вместе с Ирбе, постоянно участвовал в Матчах звезд, а с "Анахаймом" вышел в финал Кубка Стэнли. Но даже "утки" отдали его в "Рейнджерс". Виной всему одна причина – алкоголь.

В Северной Америке издревле принято снимать стресс после игры пивом или коктейлями. Присоединился к этой традиции и Озолиньш. Поначалу ничего серьезного, но со временем это вошло в привычку, а затем его уже было не остановить.

Сандис пил каждый день, не слушая ничьи советы и не обращая внимание на ухудшающиеся показатели. Он стал медленнее кататься, хуже видеть лед.

В итоге, защитник записался в клуб анонимных алкоголиков. Результат пришел не сразу – когда полиция Нью-Йорка его остановила, Сандис уже лечился. "Меня продержали в участке всего пару часов, но они показались мне вечностью. Я думал: жизнь кончена", – рассказывал Озолиньш. Eurosport отмечает, что этот случай здорово напугал игрока, но до выздоровления было еще далеко.

После финала Кубка Стэнли-2003 Озолиньш провел в НХЛ еще 135 матчей, растянутых на четыре года без учета локаута. Переезжая, он везде посещал местные реабилитационные программы. Бороться с соперниками на льду стало невозможно – сначала нужно было победить самого себя. К этому прибавились многочисленные травмы. В итоге, спортсмен завершил заокеанскую карьеру там же, где и начал – в "Сан-Хосе".