Политолог: Ситуация на Ближнем Востоке движется к снижению напряжения

Он отметил, что может быть несколько объяснений тому, что сначала Иран отрицал, что сбил самолет, а теперь это признал.

В качестве первого варианта Хиршс указал возможность, что набралось слишком большое количество доказательств, чтобы Иран мог избежать признания. Он добавил, что это полностью не объясняет признание Ирана, потому что, к примеру, Россия по-прежнему отрицает обвинения и доказательства в связи со сбитым малазийским пассажирским самолетом в июле 204 года над контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками территорией с помощью ракеты "Бук", ввезенной из РФ.

Галерея: Иран сбил пассажирский самолет

Хиршс пояснил, что в Иране есть различные внутренние группировки, которые борются за влияние, поэтому второй возможный вариант - самолет сбила одна группировка, особо не популярная в Иране. В свою очередь другая группировка, которая больше находится у власти и пытается реализовать другую политику, возможно, призналась, что виновен сам Иран.

В качестве третьего Хиршс упомянул последствия, которые создали России отрицания того, что она виновна в крушении малазийского самолета, так как сейчас ей чрезвычайно сложно реализовывать внешнюю политику и "эта тень на них по-прежнему падает".

Возможно, учась с опыта России, Иран принял решение признаться, чем изображать и лгать, рассказал политолог.

Хиршс считает, что на эту ситуацию могло повлиять и то, что в 1988 году США сбили иранский самолет с 290 пассажирами, и после этого признались и выразили сожаление.

"Возможно, Иран теперь делает то же самое, так как США не может ни в чем его обвинить, так как они сами допустили такую ошибку", - пояснил Хиршс.

Политолог считает, что это всеобщая проблема с такими конфликтными ситуациями - конфликт можно эскалировать, но на самом деле никто не хотел сбивать этот самолет.

На вопрос, может ли признание Ирана как-то изменить международное отношение к этому государству, Хиршс ответил, что это сложно прогнозировать, так как это не одно отдельное событие, а в контексте с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и другими событиями.

"Сейчас кажется, что все идет на смягчение конфликта и снижение напряженности", - сказал Хиршс, добавив, что еще одна причина для снижения напряжения это то, что могут быть различные побочные эффекты, которых никто не ждет.

Например, в террористических организациях на Ближнем Востоке дают различные "интересные клички", в попытках воодушевить кого-то, не связанного с этим конфликтом, реализовать какие-то радикальные планы.

На вопрос, могут ли союзники Ирана изменить или отвернуться после этой ситуации, Хиршс ответил отрицательно, указав, что в самолете не было ни одного российского или китайского пассажира.