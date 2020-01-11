Сб, 11.01.2020
Если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР

Саночники Гудрамович и Калниньш на этапе Кубка мира заняли восьмое место

Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш

ФОТО: EPA/LETA

Латвийские саночники Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш в субботу на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Альтенберге, заняли восьмое место.

Это лучший результат латвийских экипажей-двоек на этапе. Кристен Путин и Имант Марцинкевич заняли 11-е место, а самый титулованный латвийский экипаж - Юрис и Андрис Шицсы - 12-е.

Победу на этапе одержал австрийский экипаж Томас Штеу и Лоренц Коллер. На втором месте немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен, на третьем - россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ