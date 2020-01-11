Саночники Гудрамович и Калниньш на этапе Кубка мира заняли восьмое место

Латвийские саночники Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш в субботу на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Альтенберге, заняли восьмое место.
Это лучший результат латвийских экипажей-двоек на этапе. Кристен Путин и Имант Марцинкевич заняли 11-е место, а самый титулованный латвийский экипаж - Юрис и Андрис Шицсы - 12-е.
Победу на этапе одержал австрийский экипаж Томас Штеу и Лоренц Коллер. На втором месте немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен, на третьем - россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов.