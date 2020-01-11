Рига в окружении стены: почему снесли укрепления города?

О впечатляющей городской стене Риги свидетельствует массивная кирпичная стена в Старой Риге на улице Трокшню и еще несколько фрагментов этой масштабной постройки, раскиданных по старому городу. Раньше стена защищала ядро Риги от нападавших, однако в конце 19-го века ее демонтировали.

Стену и кирпичные стены, башни и валы в средневековье были неотъемлемой частью крупного города. Стена была частью стратегии "выживания" города, которая позволяла задержать нападавших, своевременно подготовиться к контрудару и не допустить проникновение нежелаемых людей в город. Такие стены были на всех континентах, и до наших дней лучше всего сохранилась Великая Китайская стена.

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Риге в средневековье была выгодным транзитным городом - она находилась в самом центре Балтии, а также у важного водного пути в Россию. Что относится к стенам - Риге не нужна была слишком значительная защитная стена, так как ее защищали воды Ридзене, а позднее Даугавы, озера, болота и непроходимые леса, которые очень затрудняли нападения.

Рижская стена с внешней стороны выглядела как высокая стена, но внутри она была разделена на два этажа. Строительство этой структуры продолжалось весь 13-й век - стену постоянно пополняли и укрепляли, строились новые башни и валы.

Сначала в Риге обитали члены Ордена братьев, священники и монахи, а в начале 13-го века и в его середине начался приток латышей в Ригу, что в свою очередь было главной причиной расширения стены.

Старые и новые городские стены шли от Пороховой башни мимо улицы Торню, Арсенала и замка и пересекала его посередине, оттуда мимо Даугавы до улицы Минстереяс, по ней, и дальше на улицу Калею вдоль Ридзене до Песочной башни. Всего стену пополнили примерно 24 башни.

Своеобразные земляные валы вокруг укрепления начали строить в 1622 году, что кроме обороны снижало и риски наводнения в городе. С развитием оружия, техники нападения и стратегии, старые стены больше не могли эффективно защитить стену, поэтому укрепление в 1640-е годы усилили 12 бастионами, земляными валами. Кроме того, система укреплений была включена в Рижскую цитадель или отдельный комплекс укреплений. Рижские валы были структурами значительного размера - они были высотой с четырехэтажные дома, а толщина достигала 35 метров. Укрепления Риги были столь крепкими, что в 1709-1710 годах сумели выдержать восьмимесячную осаду Риги армией Петра I.

ФОТО: Wikimedia Commons

Первым свидетельством о начале конца стены стало постепенное засыпание речки Ридзене - ее в 1733 году закопали вдоль улиц Мейстару, Калею и Минстереяс. Тогда в реке скапливались смердящие отходы. После Крымской войны, когда Ригу основательно обстреляли, главы Риги решили, что стена, защитные валы и бастионы в современной войне больше не помогают. Укрепления начали демонтировать в 18578 году, вместо них создали рижские насаждения, парки, новые улицы и Рижский канал.