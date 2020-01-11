Сб, 11.01.2020
Хотя и объём минимальной пенсии подсчитан верно, нехватка контекста может вводить в заблуждение. Абсолютное большинство получает пенсии выше. К тому же части жителей, которые получают минимальную пенсию, присуждается пенсия какого-нибудь другого государства. Сабине Берзиня, журналист

Скелетонистка Терауда в Инсбруке заняла шестое место на этапе Кубка Европы

Эндия Терауда

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийская скелетонистка Эндия Терауда в субботу заняла шестое место на проходящем в Инсбруке (Австрия) третьем этапе Кубка Европы. Такой же результат латвийская спортсменка продемонстрировала и на соревнованиях в пятницу.

В первом заезде Терауда показала седьмое лучшее время, во втором заняла пятую позицию, что в сумме дало ей шестое место.

В соревнованиях участвовала и Дарта Зунте, занявшая 9-е место.

В этапе Кубка Европы по скелетону в Инсбруке участвовали 26 спортсменок. Победу на этапе одержала британская скелетонистка Амелия Колтман, второе место заняла итальянка Алессия Криппа, на третьем месте россиянка Алина Тарарыченкова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ