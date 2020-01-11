Крушение самолета в Иране: ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", —цитирует Хаджизаде "РИА Новости".

По его словам, система противовоздушной обороны Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

Напомним, Иран сообщил, что военные "непреднамеренно" сбили лайнер под Тегераном. Виной этому - "человеческая ошибка". Иран извинился за авиакатастрофу и пообещал обновить свои системы, чтобы избежать таких "ошибок" в будущем.

В заявлении Ирана сказано, что самолет приняли за "вражескую цель" после того, как он повернул в сторону "чувствительного военного центра" Революционной гвардии.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения Boeing будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".

Галерея: Крушение самолета под Тегераном

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся на борту 176 человек погибли.