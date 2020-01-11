Киберманис и Микнис заняли второе место на этапе Кубка мира в Ла-Плане

Киберманис вместе с Матисом Микнисом после первого заезда оказались на четвертом месте, но во втором показали лучшее время и опередили двух конкурентов, что позволило им впервые в сезоне ступить на пьедестал в соревнованиях двоек.

Латвийский экипаж на 0,26 секунды отстал от двойки Франченско Фридриха, которая была лучшей после первого заезда. Третье место в итоге заняла двойка швейцарца Михаэля Фогта, которая отстала от Фридриха на 0,34 секунды.

Второй латвийский экипаж в составе Ральфа Берзиньша и Дависа Спрингиса после первого заезда был восьмым, а во втором - 13-м, что дало в итоге десятое место. Отставание от победителя составило 1,02 секунды.

Результаты по сумме двух заездов ФОТО: Скриншот с сайта IBSF

Напомним, в первых двух этапах Кубка мира в этом сезоне Киберманис в двойках дважды занимал четвертое место, а в четверках - второе и четвертое место.