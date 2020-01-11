Сб, 11.01.2020
В случае моей депортации в Южную Африку детям будут запрещены все права общения с мамой на очень долгое время. Возможно, они никогда меня не увидят. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР

Правительство Франции готово отказаться от повышения пенсионного возраста

ФОТО: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в субботу сообщил, что правительство готово отказаться от противоречиво оцениваемого предложения президента Эммануэля Макрона о реализации запланированной пенсионной реформы, которое предусматривает увеличение пенсионного возраста для получения полной пенсии с 62 до 64 лет, сообщает AFP.

"Чтобы продемонстрировать свое доверие социальным партнерам (..), я готов отозвать кратковременное мероприятие, которое я предложил в законопроекте", предусматривающее увеличение с 2027 года пенсионного возраста до 64 лет для получения полной пенсии, сказано в письме Филиппа, адресованном лидерам профсоюзов.

Галерея: Протесты во Франции

Читать также

Актуально

НАВЕРХ