Правительство Франции готово отказаться от повышения пенсионного возраста

"Чтобы продемонстрировать свое доверие социальным партнерам (..), я готов отозвать кратковременное мероприятие, которое я предложил в законопроекте", предусматривающее увеличение с 2027 года пенсионного возраста до 64 лет для получения полной пенсии, сказано в письме Филиппа, адресованном лидерам профсоюзов.