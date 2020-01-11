Сб, 11.01.2020
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Скончался Нил Пирт - один из лучших в мире барабанщиков

Нил Пирт

ФОТО: Reuters/ScanPix

7 января в возрасте 67 лет от опухоли мозга скончался барабанщик и автор песен канадской рок-группы Rush Нил Пирт. руппа Rush, выступавшая с Пиртом на протяжении 45 лет, сообщила о его кончине 10 января, пишет "Медуза".

Как заявили музыканты, Пирт умер после "трех с половиной лет невероятно смелой борьбы с глиобластомой".

Нил Пирт считается одним из лучших рок-барабанщиков. Его ставят в один ряд с такими музыкантами как Джон Генри Бонем из Led Zeppelin, Ринго Старр из The Beatles, Кит Мун из The Who, Джинджер Бейкер из Cream и Стюарт Коупленд из The Police. 

Вот некоторые из его лучших выступлений:

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