Скончался Нил Пирт - один из лучших в мире барабанщиков

Нил Пирт считается одним из лучших рок-барабанщиков. Его ставят в один ряд с такими музыкантами как Джон Генри Бонем из Led Zeppelin, Ринго Старр из The Beatles, Кит Мун из The Who, Джинджер Бейкер из Cream и Стюарт Коупленд из The Police.