Скончался Нил Пирт - один из лучших в мире барабанщиков

7 января в возрасте 67 лет от опухоли мозга скончался барабанщик и автор песен канадской рок-группы Rush Нил Пирт. руппа Rush, выступавшая с Пиртом на протяжении 45 лет, сообщила о его кончине 10 января, пишет "Медуза".
Как заявили музыканты, Пирт умер после "трех с половиной лет невероятно смелой борьбы с глиобластомой".
Нил Пирт считается одним из лучших рок-барабанщиков. Его ставят в один ряд с такими музыкантами как Джон Генри Бонем из Led Zeppelin, Ринго Старр из The Beatles, Кит Мун из The Who, Джинджер Бейкер из Cream и Стюарт Коупленд из The Police.
Вот некоторые из его лучших выступлений: