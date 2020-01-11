Эстонский европарламентарий: Россия могла бы последовать примеру Ирана

"Признание властей Ирана, что их военные по ошибке сбили украинский самолет, на котором находилось 176 человек, включая десятки граждан их страны, с рациональной точки зрения, было единственным возможным решением, так как жуткая правда все равно была бы раскрыта в ближайшее время", - сообщил Паэт посредством пресс-сообщения.

"Теперь предстоит призвать к ответу виновных, но погибших это не вернет", - сказал Паэт, а также добавил, что 176 погибших — жертвы противостояния США и Ирана.

"Умению Ирана признавать вину могла бы последовать Россия, которая по сей день не сделала схожего шага в связи со сбитым в 2014 году малайзийским самолетом. Хоть следствие и пришло к конкретным заключениям. По крайней мере это было бы честно по отношению к погибшим и их родным", - добавил Паэт.

Напомним, Иран сообщил, что военные "непреднамеренно" сбили лайнер под Тегераном. Виной этому - "человеческая ошибка". Иран извинился за авиакатастрофу и пообещал обновить свои системы, чтобы избежать таких "ошибок" в будущем.

В заявлении Ирана сказано, что самолет приняли за "вражескую цель" после того, как он повернул в сторону "чувствительного военного центра" Революционной гвардии.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения Boeing будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся на борту 176 человек погибли.