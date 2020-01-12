Гороскоп Василисы Володиной на неделю c 13 по 19 января

Эта неделя должна стать довольно позитивной и благоприятной для большинства людей. У представителей всех знаков зодиакального круга есть свое главное достоинство, и в грядущие семь дней звезды и планеты жаждут его полного раскрытия. Покажите этому миру, кто вы на самом деле и что вас не сломить. Только так вы оставите о себе наилучшее впечатление.

Овен

Овны - одни из сильнейших людей в плане позитивной энергии. Именно она поможет представителям данного знака Зодиака преуспеть в любви.

Тем, кто уже находится в отношениях или даже в браке, желательно посвятить все свое свободное время близким.

В работе и делах все будет получаться на раз-два, если не переживать по мелочам, а сосредоточиться на результате.

Телец

Иногда удача обходит нас стороной, а вот как раз Тельцам на этой неделе она пригодится как никогда. Звезды и планеты настроены не самым лучшим образом, а потому возможны финансовые проблемы, так что лучше проверять все дважды - осторожнее работать с документацией и пересчитывать деньги, что называется, не отходя от кассы.

В любви же все будет находиться в гармонии и порядке, поэтому эксцессов можно не ждать.

Близнецы

Близнецам астролог советует научиться управлять своей энергетикой, потому что звезды и планеты будут невероятно активными для представителей этого знака Зодиака.

Не стоит перегружать себя работой - старайтесь находить время для отдыха и проводить больше времени с приятными людьми, близкими и своей половинкой.

Это благоприятное время для романтики, любви, новых знакомств и приключений.

Рак

В финансовой сфере Ракам придется уповать на интуицию. Полезными согут стать советы близких и коллег. Окружающие будут настроены позитивно и добродушно,

можно использовать это время для поиска новых друзей, сглаживания острых углов в отношениях, примирения с родственниками.

Пришло время показать миру свои достоинства, а темные стороны спрятать подальше от посторонних глаз.

Лев

Львы буквально смогут изменить свою жизнь за эту январскую неделю. Звезды и планеты находятся в благоприятном для них положении, поэтому

представители данного знака Зодиака смогут добиться того, о чем мечтают. При этом для полного счастья им не помешает немного самодисциплины и оптимизма.

Все должно получиться, ведь у Львов всегда в рукаве есть дополнительный козырь - их мощная жизненная энергетика и нерушимая уверенность.

Дева

У каждого из знаков есть свои секреты счастья, и Девам стоит воспользоваться ими по полной программе. Эта неделя станет для них временем, когда захочется ощутить прикосновение простого человеческого счастья. Нужно больше времени проводить в той атмосфере, которая кажется самой благоприятной.