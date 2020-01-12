Гороскоп Василисы Володиной на неделю c 13 по 19 января

Популярная российская телеведущая и опытный астролог Василиса Володина подскажет вам, как провести эту неделю наиболее продуктивно. Ее советы для представителей каждого знака Зодиака всегда полезны и помогут достичь успеха во всех сферах жизни.
Эта неделя должна стать довольно позитивной и благоприятной для большинства людей. У представителей всех знаков зодиакального круга есть свое главное достоинство, и в грядущие семь дней звезды и планеты жаждут его полного раскрытия. Покажите этому миру, кто вы на самом деле и что вас не сломить. Только так вы оставите о себе наилучшее впечатление.
Овен
Овны - одни из сильнейших людей в плане позитивной энергии. Именно она поможет представителям данного знака Зодиака преуспеть в любви.
Тем, кто уже находится в отношениях или даже в браке, желательно посвятить все свое свободное время близким.
В работе и делах все будет получаться на раз-два, если не переживать по мелочам, а сосредоточиться на результате.
Телец
Иногда удача обходит нас стороной, а вот как раз Тельцам на этой неделе она пригодится как никогда. Звезды и планеты настроены не самым лучшим образом, а потому возможны финансовые проблемы, так что лучше проверять все дважды - осторожнее работать с документацией и пересчитывать деньги, что называется, не отходя от кассы.
В любви же все будет находиться в гармонии и порядке, поэтому эксцессов можно не ждать.
Близнецы
Близнецам астролог советует научиться управлять своей энергетикой, потому что звезды и планеты будут невероятно активными для представителей этого знака Зодиака.
Не стоит перегружать себя работой - старайтесь находить время для отдыха и проводить больше времени с приятными людьми, близкими и своей половинкой.
Это благоприятное время для романтики, любви, новых знакомств и приключений.
Рак
В финансовой сфере Ракам придется уповать на интуицию. Полезными согут стать советы близких и коллег. Окружающие будут настроены позитивно и добродушно,
можно использовать это время для поиска новых друзей, сглаживания острых углов в отношениях, примирения с родственниками.
Пришло время показать миру свои достоинства, а темные стороны спрятать подальше от посторонних глаз.
Лев
Львы буквально смогут изменить свою жизнь за эту январскую неделю. Звезды и планеты находятся в благоприятном для них положении, поэтому
представители данного знака Зодиака смогут добиться того, о чем мечтают. При этом для полного счастья им не помешает немного самодисциплины и оптимизма.
Все должно получиться, ведь у Львов всегда в рукаве есть дополнительный козырь - их мощная жизненная энергетика и нерушимая уверенность.
Дева
У каждого из знаков есть свои секреты счастья, и Девам стоит воспользоваться ими по полной программе. Эта неделя станет для них временем, когда захочется ощутить прикосновение простого человеческого счастья. Нужно больше времени проводить в той атмосфере, которая кажется самой благоприятной.
Не стоит выстраивать непреодолимые стены из ограничений и страхов. Пришла пора отправиться на поиски удачи, позитива, любви, дружбы или богатства
- каждый из этих путей будет иметь смысл.
Весы
Представителей данного знака зодиакального круга на этой неделе ожидают очень важные дела и события, которые могут перевернуть их жизнь с ног на голову и сделать их счастливее.
Одиноких Весов могут ожидать судьбоносные встречи, а тем, кто охотится за денежным вознаграждением, удастся обрести новую мотивацию и применить все свои навыки на деле.
Воодушевление - признак того, что Весы движутся в верном направлении.
Скорпион
Чтобы обрести счастье, порой надо от чего-то избавиться и очиститься. Скорпионам необходимо определиться с тем, что конкретно мешает им быть счастливыми, и направить все свои силы в это русло. Сейчас нужно делать все без спешки, обращая внимание на важные мелочи.
Звезды и планеты не собираются испытывать Скорпионов на прочность, но некоторые неурядицы могут возникнуть, причем в самый неподходящий момент.
Стрелец
Ключ к успеху для Стрельцов - самостоятельность. На этой неделе велика вероятность встречи с энергетическим вампиром, поэтому лучше не рисковать. Новые знакомства звезды и планеты рекомендуют не форсировать.
Предстаителям данного знака не стоит также просить людей о помощи, потому что, скорее всего, они будут преследовать свои корыстные цели.
Стрельцы - невероятно харизматичные люди, но сейчас эта их сильная сторона не так уж и полезна. Доверять можно только себе.
Козерог
У представителей каждого из знаков Зодиака есть свои слаботи, и на этой неделе, по прогнозу астролога, звезды и планеты постараются сделать так, чтобы Козероги не смогли противостоять соблазну.
Возможны досадные срывы планов, вспышки неуверенности, халатность, импульсивность. Справиться с этим поможет общение с близкими людьми.
Необходимо адекватно воспринимать критику. На работе лучше пока не продвигать новые идеи, а сосредоточиться на важных текущих проблемах.
Водолей
Водолеи входят в число знаков Зодиака, которые никогда не прощают обиды. На грядущей неделе, по словам Василисы Володиной, им необходимо научиться отпускать это разрушительно чувство, освобождая место для добра и позитива.
Тогда эти семь дней станут яркими и незабываемыми. Водолеев могут ожидать приятные сюрпризы. Это время перемен, переосмысления жизни и принципов.
Если богатства и повышения дохода ждать не стоит, то в любви этих людей точно ожидает удача.
Рыбы
У Рыб возможен кризис отношениях. Пережить его непросто, но для для этого придется сфокусировать все свое внимание на любимом человеке.
Если на любовном фронте будет штиль, то можно сосредоточиться на работе и делах по дому.
Не исключено, что в конце рабочей недели к Рыбам потянутся за помощью окружающие. Не стоит им отказывать, потому что добро имеет привычку возвращаться.