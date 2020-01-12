Кровь из носа? Проблемы со зрением? Болят мышцы? Узнайте, какого витамина вам не хватает?

Какую функцию они выполняют в нашем организме и как их принимать? Рекомендациями о жирорастворимых витаминах делится фармацевт Илзе Приедниеце.

Витамин A

Витамин A важен для поддержания хорошего зрения.

Он способствует нормальной работе иммунной системы, а также помогает поддерживать здоровыми слизистые оболочки и кожу.

Также этот витамин помогает обеспечивать нормальный метаболизм железа в организме.

С какими продуктами мы можем получит витамин A? Он содержится в рыбьем жире, печени, яйцах, сельди, а также в молочных продуктах - масле, сыре и сметане. Получить его можно также с бета-каротином, который преобразуется в организме в витамин A.

Он содержится в разноцветных фруктах и овощах - моркови, помидорах, паприке, тыкве, салате, шпинате, брокколи.

Признаки, указывающие на недостаток витамина A в организме. Недостаток этого витамина приводит к нарушениям зрения, может быть нарушена способность видеть в сумерках - вечером и ночью. Также повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, кожа становится сухой.

Витамин D

О значении витамина D для организма в последнее время говорится все больше. Этот витамин регулирует метаболизм кальция и фосфора, помогает сохранить здоровыми кости и зубы.

Он необходим для развития детей, а также важен для работы мышц, способствует нормализации иммунной, нервной и гормональной систем и давления.

Витамин D, или, точнее, витамин D3, под воздействием ультрафиолетовых лучей синтезируется в коже и затем - сначала в печени, а затем в тканях почек - преобразуется в биологически активную форму. Витамин D можно получить, потребляя рыбную печень, яичный желток, масло, сыр, жирную рыбу и печень.

Признаки, свидетельствующие о недостатке витамина D в организме. У большинства жителей Латвии уровень витамина D недостаточен. Для его определения рекомендуется сдать анализы. У части людей может не быть жалоб или могут быть проблемы с их распознанием.

Главные признаки, указывающие на недостаток витамина D, это усталость и слабость, боли в мышцах и костях, частые заболевания.

Важно помнить, что недостаток витамина D может вызвать нарушения роста у детей. Кроме того, нужно учитывать, что людям с лишним весом необходимы бὁльшие дозы витамина D.

Витамин E

Витамин E является антиоксидантом. Он способствует защите клеток от оксидативного стресса, участвует в процессах обмена веществ, а также необходим для нормальной работы репродуктивных органов.

Его можно получить с пищей, употребляя растительные масла, пророщенные зерна, салат, яичный желток, орехи, авокадо и паприку.

Недостаток витамина Е в организме может вызвать бесплодие, изменения кожи, мышечную слабость.

Витамин K

О витамине K говорят намного меньше. Он способствует нормальному свертыванию крови и помогает сохранять здоровыми кости.

Мы получаем этот витамин с пищей, когда едим шпинат, салат, крапиву, петрушку, капусту, брокколи, авокадо, киви, печень и мясо.

Витамин К в достаточном количестве синтезируется микрофлорой кишечника, поэтому его недостаток встречается редко. В случаях его дефицита характерны усиленное кровотечение, кровотечение из носа, кровоизлияния.

Важно помнить! Жирорастворимые витамины нужно принимать осторожно! Бывает, что симптомы недостатка витаминов трудно выявляются, поэтому перед тем, как начать прием витаминов, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Специалисты также порекомендуют необходимую дозу витаминов, так как при их избыточном приеме возможна передозировка (главным образом это касается витаминов A и D).