Кровь из носа? Проблемы со зрением? Болят мышцы? Узнайте, какого витамина вам не хватает?

В зимний период мы чаще всего слышим рекомендации о необходимости принимать витамин С, однако это отнюдь не единственный важный витамин для укрепления иммунитета и общего здоровья. Также почти каждый из нас наверняка слышал о значении витамина D. А как же другие жирорастворимые витамины - A, E и K?
Какую функцию они выполняют в нашем организме и как их принимать? Рекомендациями о жирорастворимых витаминах делится фармацевт Илзе Приедниеце.
Витамин A
Витамин A важен для поддержания хорошего зрения.
Он способствует нормальной работе иммунной системы, а также помогает поддерживать здоровыми слизистые оболочки и кожу.
Также этот витамин помогает обеспечивать нормальный метаболизм железа в организме.
С какими продуктами мы можем получит витамин A? Он содержится в рыбьем жире, печени, яйцах, сельди, а также в молочных продуктах - масле, сыре и сметане. Получить его можно также с бета-каротином, который преобразуется в организме в витамин A.
Он содержится в разноцветных фруктах и овощах - моркови, помидорах, паприке, тыкве, салате, шпинате, брокколи.
Признаки, указывающие на недостаток витамина A в организме. Недостаток этого витамина приводит к нарушениям зрения, может быть нарушена способность видеть в сумерках - вечером и ночью. Также повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, кожа становится сухой.
Витамин D
О значении витамина D для организма в последнее время говорится все больше. Этот витамин регулирует метаболизм кальция и фосфора, помогает сохранить здоровыми кости и зубы.
Он необходим для развития детей, а также важен для работы мышц, способствует нормализации иммунной, нервной и гормональной систем и давления.
Витамин D, или, точнее, витамин D3, под воздействием ультрафиолетовых лучей синтезируется в коже и затем - сначала в печени, а затем в тканях почек - преобразуется в биологически активную форму. Витамин D можно получить, потребляя рыбную печень, яичный желток, масло, сыр, жирную рыбу и печень.
Признаки, свидетельствующие о недостатке витамина D в организме. У большинства жителей Латвии уровень витамина D недостаточен. Для его определения рекомендуется сдать анализы. У части людей может не быть жалоб или могут быть проблемы с их распознанием.
Главные признаки, указывающие на недостаток витамина D, это усталость и слабость, боли в мышцах и костях, частые заболевания.
- Важно помнить, что недостаток витамина D может вызвать нарушения роста у детей. Кроме того, нужно учитывать, что людям с лишним весом необходимы бὁльшие дозы витамина D.
Витамин E
Витамин E является антиоксидантом. Он способствует защите клеток от оксидативного стресса, участвует в процессах обмена веществ, а также необходим для нормальной работы репродуктивных органов.
Его можно получить с пищей, употребляя растительные масла, пророщенные зерна, салат, яичный желток, орехи, авокадо и паприку.
Недостаток витамина Е в организме может вызвать бесплодие, изменения кожи, мышечную слабость.
Витамин K
О витамине K говорят намного меньше. Он способствует нормальному свертыванию крови и помогает сохранять здоровыми кости.
Мы получаем этот витамин с пищей, когда едим шпинат, салат, крапиву, петрушку, капусту, брокколи, авокадо, киви, печень и мясо.
Витамин К в достаточном количестве синтезируется микрофлорой кишечника, поэтому его недостаток встречается редко. В случаях его дефицита характерны усиленное кровотечение, кровотечение из носа, кровоизлияния.
- Важно помнить!
Жирорастворимые витамины нужно принимать осторожно! Бывает, что симптомы недостатка витаминов трудно выявляются, поэтому перед тем, как начать прием витаминов, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Специалисты также порекомендуют необходимую дозу витаминов, так как при их избыточном приеме возможна передозировка (главным образом это касается витаминов A и D).
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