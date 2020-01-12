СМИ: Анастасию Заворотнюк отправили домой

11 января несколько изданий сообщили, что врачи выписали актрисы Анастасию Заворотнюк из больницы. Об этом сообщает "Свободная пресса".
Источники говорят, что якобы врачи признали, что нет смысла ее больше лечить.
Но есть и версии, что у семьи звезды закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в больнице. В октября 2019 года подтвердилась, что тяжелобольная актриса находится на реабилитации.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк не отпустили отметить Новый год дома. Родные и близкие актрисы не выходят на связь с представителями СМИ.