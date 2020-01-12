СМИ: Анастасию Заворотнюк отправили домой

Источники говорят, что якобы врачи признали, что нет смысла ее больше лечить.

Но есть и версии, что у семьи звезды закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в больнице. В октября 2019 года подтвердилась, что тяжелобольная актриса находится на реабилитации.