Вс, 12.01.2020
Хотя и объём минимальной пенсии подсчитан верно, нехватка контекста может вводить в заблуждение. Абсолютное большинство получает пенсии выше. К тому же части жителей, которые получают минимальную пенсию, присуждается пенсия какого-нибудь другого государства. Сабине Берзиня, журналист

СМИ: Анастасию Заворотнюк отправили домой

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: скриншот видео

11 января несколько изданий сообщили, что врачи выписали актрисы Анастасию Заворотнюк из больницы. Об этом сообщает "Свободная пресса". 

Источники говорят, что якобы врачи признали, что нет смысла ее больше лечить. 

Но есть и версии, что у семьи звезды закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в больнице. В октября 2019 года подтвердилась, что тяжелобольная актриса находится на реабилитации. 

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк не отпустили отметить Новый год дома. Родные и близкие актрисы не выходят на связь с представителями СМИ.

Напомним, 31 декабря актриса поздравила поклонников с Новым годом и поблагодарила за поддержку

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