11 киноролей Меган Маркл, из-за которых ее мог бы отвергнуть королевский двор

Меган Маркл достигла в Голливуде определенного успеха. Ее роль в телесериале "Форс-мажоры" полюбилась зрителям, но девушка отказалась от киномечты и сменила ее на настоящую сказку с реальным принцем, став принцессой.

Хотя ранее прозвучала новость, что Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи, мы расскажем про 11 ролей красавицы, которые, возможно, смущают королевский престол.

"Несносные боссы" (комедия)

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Меган исполнила небольшую эпизодическую роль курьера службы доставки. Это были 30 секунд славы в картине Сета Гордона "Несносные боссы" с Дженнифер Эннистон в главной роли. Главные герои решают свести счеты со своими боссами, а Маркл сыграла роль симпатичной служащей курьерской доставки по имени Джемми. В момент ее появления один из главных героев флиртует с курьером: "Вам стоило бы стать моделью или актрисой".

"Касл" (телесериал)

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Меган Маркл предстала в образе "спящей принцессы" в одном из эпизодов популярного телесериала "Касл". Серия, в которой снималась Меган, была про серийного убийцу, чьи жертвы были одеты в костюмы сказочных принцесс. Главных герои сериала детектив Беккет и писатель Ричард Касл раскрыли преступление. Примечательно, что именно героиня Маркл оказалась хладнокровной убийцей.

"Больше, чем любовь" (романтическая комедия)

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В фильме "Больше, чем любовь" девушка сыграла красавицу в самолете. Это была одна из дебютных ролей Меган Маркл, которая длилась всего 30 секунд. Меган сыграла сексуальную попутчицу Эштона Катчера в самолете, которая увлеклась беседой с другим пассажиром. Примечательно, что по сценарию героине было дано имя Натали. В списках она числилась просто как Hot Girl.

"C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" (телесериал)

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В 2006 году Меган Маркл снялась в роли, которая явно не пришлась бы по вкусу королеве. В криминальном сериале "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" она исполнила роль сексуальной горничной по имени Вероника Перес. По сценарию девушка работала только на богатых бизнесменов. В этом эпизоде она была подозреваемой номер один. В завершении героиню Маркл оправдали, а убийцу нашли.

"Рыцарь дорог" (ремейк телесериала)

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Неожиданно, но на этот раз Меган исполнила роль рядовой военных сил США. "Рыцарь дорог" - это ремейк культового сериала 80-х. Маркл играет солдата Энни Оритц, которая хочет отмстить за смерть своего друга. Отважная героиня вступает в местный бойцовский клуб. В итоге девушка с легкостью справляется со своими противниками.

"Сделка: да или нет" (телешоу)

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Популярное американское телевизионное шоу. Участникам предлагают выбрать один из 26 чемоданчиков с определенной денежной суммой. Роль девушки с чемоданчиком номер 24 была одной из дебютных для Меган Маркл. Тогда красавица носила пышный шиньон и накладные ресницы.

Издание Marie Claire пишет, что Меган согласилась на проект, чтобы подзаработать. Позже она поняла, что такая деятельность ─ явно не то, чем бы ей хотелось заниматься.

"Антисоциальный" (криминальный триллер)

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В 2015 Меган Маркл сыграла роль сексуальной модели Кирстен, которая влюблена в главного героя. Молодой человек настоящий гангстер, который занимается грабежами. Фильм основан на реальных событиях о серии крупных ювелирных краж в Лондоне.

"Справочник" (романтическая комедия)

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В 2016 году Меган досталась роль успешной бизнес-леди, которая ищет принца своей мечты. У ее героини есть специальный дневник-справочник, которому она следует, чтобы выбрать достойного кандидата. Постепенно девушка понимает, что любовь неподвластна сухим инструкциям.

"Случайные встречи" (комедия)

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В этой комедии Меган играет соседку и лучшую подругу главной героини Лоры - тусовщицу из Лос-Анджелеса Минди. Минди пытается помочь Лоре с любовью, но безрезультатно.

"Когда летят искры" (комедия)

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В этом фильме будущая герцогиня сыграла юную журналистку Эми Петерсон, которая стремится к блестящей карьере. Героиня Меган покидает родной городок ради головокружительной карьеры в Чикаго. Но позже девушка осознает, что хочет вернуться домой и к тому мужчине, которого любила еще в школе.

"Война в доме" (сериал)

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