11 киноролей Меган Маркл, из-за которых ее мог бы отвергнуть королевский двор

Герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет впечатляющий список киноролей. Она могла бы стать настоящей звездой Голливуда. Часть из них, вероятно, могли бы не нравиться ее новоиспеченной королевской родне. Об этом пишет издание Marie Claire.
Меган Маркл достигла в Голливуде определенного успеха. Ее роль в телесериале "Форс-мажоры" полюбилась зрителям, но девушка отказалась от киномечты и сменила ее на настоящую сказку с реальным принцем, став принцессой.
Хотя ранее прозвучала новость, что Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи, мы расскажем про 11 ролей красавицы, которые, возможно, смущают королевский престол.
"Несносные боссы" (комедия)
Меган исполнила небольшую эпизодическую роль курьера службы доставки. Это были 30 секунд славы в картине Сета Гордона "Несносные боссы" с Дженнифер Эннистон в главной роли. Главные герои решают свести счеты со своими боссами, а Маркл сыграла роль симпатичной служащей курьерской доставки по имени Джемми. В момент ее появления один из главных героев флиртует с курьером: "Вам стоило бы стать моделью или актрисой".
"Касл" (телесериал)
Меган Маркл предстала в образе "спящей принцессы" в одном из эпизодов популярного телесериала "Касл". Серия, в которой снималась Меган, была про серийного убийцу, чьи жертвы были одеты в костюмы сказочных принцесс. Главных герои сериала детектив Беккет и писатель Ричард Касл раскрыли преступление. Примечательно, что именно героиня Маркл оказалась хладнокровной убийцей.
"Больше, чем любовь" (романтическая комедия)
В фильме "Больше, чем любовь" девушка сыграла красавицу в самолете. Это была одна из дебютных ролей Меган Маркл, которая длилась всего 30 секунд. Меган сыграла сексуальную попутчицу Эштона Катчера в самолете, которая увлеклась беседой с другим пассажиром. Примечательно, что по сценарию героине было дано имя Натали. В списках она числилась просто как Hot Girl.
"C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" (телесериал)
В 2006 году Меган Маркл снялась в роли, которая явно не пришлась бы по вкусу королеве. В криминальном сериале "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" она исполнила роль сексуальной горничной по имени Вероника Перес. По сценарию девушка работала только на богатых бизнесменов. В этом эпизоде она была подозреваемой номер один. В завершении героиню Маркл оправдали, а убийцу нашли.
"Рыцарь дорог" (ремейк телесериала)
Неожиданно, но на этот раз Меган исполнила роль рядовой военных сил США. "Рыцарь дорог" - это ремейк культового сериала 80-х. Маркл играет солдата Энни Оритц, которая хочет отмстить за смерть своего друга. Отважная героиня вступает в местный бойцовский клуб. В итоге девушка с легкостью справляется со своими противниками.
"Сделка: да или нет" (телешоу)
Популярное американское телевизионное шоу. Участникам предлагают выбрать один из 26 чемоданчиков с определенной денежной суммой. Роль девушки с чемоданчиком номер 24 была одной из дебютных для Меган Маркл. Тогда красавица носила пышный шиньон и накладные ресницы.
Издание Marie Claire пишет, что Меган согласилась на проект, чтобы подзаработать. Позже она поняла, что такая деятельность ─ явно не то, чем бы ей хотелось заниматься.
"Антисоциальный" (криминальный триллер)
В 2015 Меган Маркл сыграла роль сексуальной модели Кирстен, которая влюблена в главного героя. Молодой человек настоящий гангстер, который занимается грабежами. Фильм основан на реальных событиях о серии крупных ювелирных краж в Лондоне.
"Справочник" (романтическая комедия)
В 2016 году Меган досталась роль успешной бизнес-леди, которая ищет принца своей мечты. У ее героини есть специальный дневник-справочник, которому она следует, чтобы выбрать достойного кандидата. Постепенно девушка понимает, что любовь неподвластна сухим инструкциям.
"Случайные встречи" (комедия)
В этой комедии Меган играет соседку и лучшую подругу главной героини Лоры - тусовщицу из Лос-Анджелеса Минди. Минди пытается помочь Лоре с любовью, но безрезультатно.
"Когда летят искры" (комедия)
В этом фильме будущая герцогиня сыграла юную журналистку Эми Петерсон, которая стремится к блестящей карьере. Героиня Меган покидает родной городок ради головокружительной карьеры в Чикаго. Но позже девушка осознает, что хочет вернуться домой и к тому мужчине, которого любила еще в школе.
"Война в доме" (сериал)
В 2006 году году Меган сыграла еще одну роль сексуальной красавицы. В сериале "Война в доме" она играет роль молодой торговой представительницы, флиртующей с главным героем. Героиня Маркл проявляет интерес к уже немолодому главному герою. Оказывается, девушка лишь ищет достойную пару для своей мамы.