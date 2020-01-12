Светская жизнь, съёмки и ледовые шоу: чем занимаются фигуристки, завершившие карьеру

После Олимпиады в Сочи из спорта ушла и Аделина Сотникова. Спортсменка взяла золото в индивидуальном зачёте, однако спустя время Сотниковой пришлось пропустить постолимпийский сезон из-за серьёзной травмы ноги. Травма поставила крест на её карьере, пишет "Чемпионат". После сезона 2015/16 Аделину можно было видеть на льду только в различных шоу.

В февраля 2015 года Аделина участвовала в "Танцах на льду" и получила приз зрительских симпатий. В 2016-м она одержала победу в проекте "Ледниковый период", где выступала в паре с актёром Александром Соколовским. Девушка совершала несколько попыток, чтобы вернуться в большой спорт, но ничего не вышло.

В 2018-м Аделина приняла участие в "Ледниковом периоде. Дети" в качестве жюри, а годом ранее — в "Топ Мини Моделс" вместе с Яной Рудковской. В настоящее время жизнь спортсменки кипит: Сотникова принимает участие в съёмках различных клипов и телепередач.

Помимо этого, у девушки появился свой собственный бизнес - маникюрный салон в центре Москвы.

Елена Радионова

В отличие от Сотниковой, которая смогла насладиться триумфом на Олимпиаде в Сочи, у Елены выйти на Игры не получилось целых два раза, хотя она подавала большие надежды в сезоне 2015/16, пишет "Чемпионат". Радионова пыталась пробиться на соревнования 2014-м и 2018-м, однако после череды неудач стала подвергаться приступам депрессии и задумалась о том, чтобы уйти из спорта.

Официальных сообщений об уходе со льда от спортсменки не было, но СМИ считают, что она не вернётся. В настоящее время Елена участвует в ледовых шоу. Роль комментатора тоже не обошла её стороной. Девушка дважды выступала в проекте Art on Ice, проходящем в Швейцарии. Помимо этого, спортсменка сыграла роль одной из сестриц в ледовой версии "Золушки" Евгения Плющенко.

Анна Погорилая

Как пишет "Чемпионат", девушка получила титул известной фигуристки после юниорского чемпионата мира в Милане, где смогла обогнать Радионову и Липницкую. Девушка одержала победу в финале Кубка России и забрала две медали — золотую и бронзовую — на этапах Гран-при. Однако в один момент карьера спортсменки пошла вниз, и она больше не появлялась на соревнованиях.