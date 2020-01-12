Светская жизнь, съёмки и ледовые шоу: чем занимаются фигуристки, завершившие карьеру

Если обратиться к статистике прошлых годов, несложно заметить, что возраст чемпионок по фигурному катанию становится всё меньше. Спортсменки, недавно блиставшие на Олимпиаде в подростковом возрасте, сейчас проигрывают более молодым. Чем же занимаются спортсменки после завершения карьеры в юном возрасте? "Чемпионат" рассказывает о пяти девушках, которые оставили этот спорт.
В декабре 2019 года Алина сообщила о паузе в карьере. Многие боятся, что девушка вовсе не вернётся на лёд. Сама же Алина пояснила своё решение тем, что в 17 лет она взяла всё от этого вида спорта. Ей удалось объединить золото Олимпийских игр, чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира.
В одной беседе с журналистами Загитова рассказала, что она устала от тренировочного режима, чёткое желание выходить на старт пропало, потому девушка хочет его вернуть. Сразу же после данного заявления фигуристка поспешила успокоить фанатов в Instagram:
"Ни о каком уходе я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и сильнее. Я по-прежнему в сборной России и могу выступать за страну на международных соревнованиях. Я продолжаю фигурный путь с поддержкой моих тренеров".
Несмотря на временную паузу, Алина недавно дебютировала в главной роли в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" Татьяны Навки. Шоу стало весьма успешным и смогло собрать кассу. Кроме участия в шоу фигуристка снимается в кино вместе со своей собакой и является амбассадором Puma и Shiseido.
Она выступила только в двух сезонах на взрослом уровне, поэтому поклонникам было сложно смириться с её уходом. Кроме медали с Игр в Сочи, в коллекции девушки можно найти золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира в 2014-м, а также второе место в финале Гран-при 2013 года.
Вскоре у фигуристки началась полоса неудач, после которых ей так и не удалось вернуться на международную арену - девушка завершила карьеру в 19 лет. Однако Юлия не забросила спорт полностью.
В 2015-м она поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Спустя два года фигуристка стала комментировать фигурное катание, а также находилась в эфире более 8 часов на этапе Гран-при в России — Кубке "Ростелеком". Спортсменка также работала на Олимпиаде в Пхёнчхане, пишет "Чемпионат".
В феврале 2018-го Липницкая совместно с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных создала "Академию Чемпионов", где работает тренером, а в 2018 году она стала участницей проекта Евгения Плющенко "Щелкунчик-2". Начиная с января 2019-го, спортсменка играет роль Золушки.
После Олимпиады в Сочи из спорта ушла и Аделина Сотникова. Спортсменка взяла золото в индивидуальном зачёте, однако спустя время Сотниковой пришлось пропустить постолимпийский сезон из-за серьёзной травмы ноги. Травма поставила крест на её карьере, пишет "Чемпионат". После сезона 2015/16 Аделину можно было видеть на льду только в различных шоу.
В февраля 2015 года Аделина участвовала в "Танцах на льду" и получила приз зрительских симпатий. В 2016-м она одержала победу в проекте "Ледниковый период", где выступала в паре с актёром Александром Соколовским. Девушка совершала несколько попыток, чтобы вернуться в большой спорт, но ничего не вышло.
В 2018-м Аделина приняла участие в "Ледниковом периоде. Дети" в качестве жюри, а годом ранее — в "Топ Мини Моделс" вместе с Яной Рудковской. В настоящее время жизнь спортсменки кипит: Сотникова принимает участие в съёмках различных клипов и телепередач.
Помимо этого, у девушки появился свой собственный бизнес - маникюрный салон в центре Москвы.
Елена Радионова
В отличие от Сотниковой, которая смогла насладиться триумфом на Олимпиаде в Сочи, у Елены выйти на Игры не получилось целых два раза, хотя она подавала большие надежды в сезоне 2015/16, пишет "Чемпионат". Радионова пыталась пробиться на соревнования 2014-м и 2018-м, однако после череды неудач стала подвергаться приступам депрессии и задумалась о том, чтобы уйти из спорта.
Официальных сообщений об уходе со льда от спортсменки не было, но СМИ считают, что она не вернётся. В настоящее время Елена участвует в ледовых шоу. Роль комментатора тоже не обошла её стороной. Девушка дважды выступала в проекте Art on Ice, проходящем в Швейцарии. Помимо этого, спортсменка сыграла роль одной из сестриц в ледовой версии "Золушки" Евгения Плющенко.
Анна Погорилая
Как пишет "Чемпионат", девушка получила титул известной фигуристки после юниорского чемпионата мира в Милане, где смогла обогнать Радионову и Липницкую. Девушка одержала победу в финале Кубка России и забрала две медали — золотую и бронзовую — на этапах Гран-при. Однако в один момент карьера спортсменки пошла вниз, и она больше не появлялась на соревнованиях.
В 2018 году Анна вышла замуж за коллегу Андрея Невского, который представлял Латвию в танцах на льду. Исходя из Instagram Анны, она всё ещё тренируется и принимает участие в ледовых шоу.