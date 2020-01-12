"Никто не отвертится". Выступление Зеленского после признаний Ирана

Об этом заявил президент Украины после телефонного разговора с лидером Ирана Хасаном Рухани.

"Он принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский „Боинг-737“. (…) Мы договорились, что никто не отвертится", — сообщил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что власти обоих государств проведут совместную работу по расшифровке "черных ящиков" разбившегося лайнера. Иран и Украина также договорились "о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации". Зеленский также добавил, что правительство Украины окажет финансовую поддержку семьям жертв авиакатастрофы.

"Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам", — сказал Зеленский.

Галерея: Крушение самолета под Тегераном

Напомним, Иран сообщил, что военные "непреднамеренно" сбили лайнер под Тегераном. Виной этому - "человеческая ошибка". Иран извинился за авиакатастрофу и пообещал обновить свои системы, чтобы избежать таких "ошибок" в будущем.

В заявлении Ирана сказано, что самолет приняли за "вражескую цель" после того, как он повернул в сторону "чувствительного военного центра" Революционной гвардии.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения Boeing будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся на борту 176 человек погибли.