В Тегеране протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи; на несколько часов был задержан посол Великобритании

Макэйра отпустили спустя несколько часов; ожидается, что 12 января его вызовут в МИД Ирана. Как пишет Tasnim, в ходе митинга Макэйр "руководил радикальными действиями".

Задержание Макэйра было подтверждено главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Он отметил, что посол был задержан без каких-либо оснований или объяснений. Сам посол утверждает, что пришёл, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, а также то, что он не участвовал в протестах.

Протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи

В Тегеране перед зданием Технологического университета имени Амира Кабира 11 января собралось несколько сотен демонстрантов. Они требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, пишет BBC.

Несколько сотен протестующих также требовали судебного преследования и наказания ответственных за пуск сбившей самолет ракеты, пишет "Медуза".

В иранских соцсетях появились видео с места проведения протестов, на них видны митингующие у здания университета люди. Они скандировали антиправительственные лозунги.