Один из огромнейших пожаров Австралии удалось взять под контроль

В Австралии уже несколько месяцев не утихают пожары, которые выжигают миллионы гектаров земли.

Галерея: В Австралии миллионы животных пострадали от пожаров

Однако власти штата Виктории сообщили, что в субботу в борьбе с огнём погиб пожарный с 40-летним стажем.

В связи с пожарами в начиная с сентября его жертвами стали 27 человек, а тысячи остались без дома. Погибли уже более полмиллиарда животных, включая насекомых и лягушек.

Температура в Новом Южном Уэльсе и Виктории немного снизилась с субботы, местами прошли дожди и ветер утих, что помогло пожарным бороться с огнем.

Галерея: Пожары в Австалии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого раскритиковали за отпуск на Гавайях во время пожаров, в воскресенье, 12 января, сказал, что изменения климата явно повлияли на лето, которое стало длиннее, жарче и суше. Это подразумевает, что Австралия изменит политику по сокращению выбросов парниковых газов.

Галерея: Последствия лесных пожаров в Австралии

Власти накормили пострадавших животных, сбросив с воздуха тысячи килограммов моркови и батата (сладкий картофель)

Австралийская национальная служба парков и дикой природы совершила доставку еды для животных, находящихся в труднодоступных зонах, а также для тех, которые пострадали от стихии. Об этом в своем Twitter сообщил министр окружающей среды штата Новый Уэльс Мэтт Кин.

"Сбросили тысячи килограммов еды, в основном это батат и морковь", — написал Кин в соцсети.

Он также назвал акцию доставки еды "Операция скалистый кенгуру", поскольку кенгуру стали первыми, кто получил еду с воздуха.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based ⁦@UniNewEngland⁩ have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj — Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020

Кроме спасателей, животных спасают и жители страны. Люди выносят зверей из огня, содержат их у себя дома или заботятся о них в приютах, кормят, оказывают любую помощь.