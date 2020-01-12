Саночница Апарйоде заняла пятое место на четвертом этапе Кубка мира

Латвийская саночница Кендия Апарйоде в воскресенье в немецком Альтенберге заняла пятое место на четвёртом этапе Кубка мира.
Ещё у одной латвийской саночницы Элизы Цауце - девятое место, Улла Зирне заняла 13-е место, а Элина Иева Витола - 20-е.
Победу на этапе одержала немка Юлия Таубитц, второе место у россиянки Татьяны Ивановой, третье - у итальянки Андреа Феттер.
В общем зачёте Кубка мира лидирует Иванова - 482 очка, на втором месте Таубитц - 480 очков, на третьем россиянка Виктория Демченко - 332 очка. Апарйоде, которая набрала 207 очков, занимает 10-е место, Цауце (151 очко) - 15-е, Зирне (120 очков) - 18-е, Витола (21 очко) - 38-е.