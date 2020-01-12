В детских домах Латвии воспитывается 627 детей

Больше всего детских учреждений в Рижском регионе - девять. В Видземе осталось семь детских учреждений, в Курземе - четыре, в Земгале - семь, в Латгале - восемь.

Как отметила представитель Минблага, количество детей в учреждениях опеки продолжает постепенно уменьшаться. Этому способствовали и информационные кампании о возможностях воспитывать детей в семье, и увеличение поддержки приемным семьям, и создание центров поддержки для приемных семей.

Количество проживающих в детских домах детей уменьшается и благодаря работе движения "Плечо". Его представитель Зита Вевере рассказала, что на организованных в этом году движением встречах друг с другом познакомились 165 детей и 117 семей, и при поддержке движения свой новый дом нашел 91 ребенок.