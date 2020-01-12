После штурма администрации президента: в Абхазии назначили повторные выборы главы государства

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии определилась с датой повторных выборов президента после того, как итоги предыдущих были отменены Верховным судом, сообщает "Медуза".
Новые выборы назначены 22 марта 2020 года, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Он подчеркнул, что ЦИК не согласен с решением Верховного суда Абхазии, однако вынужден ему подчиниться, пишет Deutsche Welle.
Однако спустя время в администрации президента Абхазии заявили, что решение о назначении повторных выборов будет обжаловано.
Как пишет "Медуза", предыдущие выборы президента в Абхазии состоялись в сентябре 2019 года. Во втором туре победил Рауль Хаджимба, набрав 47,4% голосов. Его соперник Алхас Квициния получил 46,2% голосов.
9 января участники протеста взяли штурмом здание администрации президента Абхазии: они требовали отставки главы республики. Хаджимба на это не согласился.
В тот же день парламент Абхазии провёл голосование за отставку президента для стабилизации обстановки в республике. 11 января Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов президента по иску Алхаса Квицинии.