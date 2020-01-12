Он крут, но его никто не любит: откуда взялся "феномен нелюбви к Джоковичу"?

Заслуг у Джоковича по-настоящему много, перечислять их можно долго. Вот лишь несколько примеров его превосходства в мужском теннисе:

он получил 16 "Больших шлемов", в то время как у его прямого конкурента, первой ракетки мира Рафаэля Надаля - на два меньше.

в 2015-2016 году Джокович выиграл четыре "Больших шлема" подряд. В истории мужского тенниса это лишь третий такой случай.

У Джоковича вообще больше всех титулов - больше 60, пока Надаль не собрал и 50.

Однако, несмотря на победное шествие в мировом теннисе, он никак не может покорить сердца публики.

Существует даже что-то вроде "феномена нелюбви к Джоковичу". Давайте разбираться, почему всё так?

Социальные сети не в восторге

Несмотря на то, что в Instagram у серба весьма впечатляющее число подписчиков - 6,6 миллионов, согласно анализу Brandwatch, в период с июня 2018 года по февраль 2019-го почти четверть упоминаний Джоковича в социальных сетях была негативной.

Мама Джоковича: "Всё потому, что он играет в эру Федерера и Надаля"

Когда Джоковича уже не в первый раз освистали с трибун, даже мама серба не смогла промолчать:

"Я чувствую, что Федерера и Надаля ценят больше. Чувствую это в Австралии, в Нью-Йорке, в Лондоне. (..) Я не знаю, в чём причина. Он очень хороший, вежливый, очень много работает. Но его не ценят, потому что он играет в эру Федерера и Надаля.

Когда он был третьей ракеткой мира, всё было нормально. Но потом их болельщики не могли справиться с тем, что он стал первым", - цитирует слова мамы Джоковича Sports.ru.

С этим отчасти согласны и спортивные комментаторы, отмечая, что серб вмешался в борьбу двух лидеров-любимчиков Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, победил обоих, и этого уже достаточно. Он просто не они.

Другие версии: психи, срывы и желание понравиться

Но не только вмешательство Джоковича в противостояние лидеров стало причиной нелюбви к нему. В свои ранние годы серб славился необузданным поведением, впрочем, вспышки гнева случаются с ним до сих пор.

Помимо этого, Джокович делал громкие заявления, что "всех сейчас порвёт". Публика не оценила наглости, несмотря на то, что эти слова он в целом сдержал.

А ещё некоторые коллеги Джоковича заметили, что серб слишком старается нравиться. Австралийский теннисист Ник Кириос объяснил это так:

"Джокович одержим желанием нравиться – чтобы его любили как Роджера.

Эти его празднования после матчей – кровь из глаз. Он всегда говорит, что от него хотят услышать, и никогда – то, что думает", приводит слова спортсмена Sports.ru.