"Салават Юлаев" забросил пять безответных шайб в ворота "Динамо"

Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл Владимир Жарков, который огорчил латвийского вратаря Яниса Вориса. Во втором периоде хозяевам ещё дважды удалось отправить шайбу в ворота "Динамо". Сначала это сделал Тему Хартикайнен, а всего минуту спустя - Эдуард Гиматов.

Окончательный счёт в матче был установлен в первой половине третьего периода, когда "Салават" сумел отличиться ещё дважды. На 6-й минуте Алексей Кручинин сделала счёт 4:0, а на 9-й Гиматов поставил точку в матче.

Для рижан это поражение стало третьим подряд. В данный момент "Динамо" с 33 очками занимает 11-е место в Западной конференции. "Салават Юлаев" идёт на 6-м месте на Востоке (52 очка).