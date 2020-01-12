ФОТО ⟩ Море забирает свое: разрушения у Даугавгривского мола

Галерея: Разрушения у Даугавгривского мола

Ранее представитель управления Лиене Озола отметила, что поврежденный участок береговой линии расположен недалеко от Даугавгривского мола, и жители часто его используют, чтобы добраться до мола.

Представители порта обследовали территорию и ограничили ее. Кроме того, в этом месте планируется установить предупредительные знаки.

Принимая во внимание, что пока сложно прогнозировать, когда берег могут восстановить, управление призывало людей не посещать мол, используя размытый берег, так как это может быть опасно.