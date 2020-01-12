ФОТО ⟩ Море забирает свое: разрушения у Даугавгривского мола

Как уже сообщал TVNET, на Даугавгривском пляже (Даугавгрива - Болдерая) на протяжении примерно 30 метров размыта часть береговой линии, поэтому управление Рижского свободного порта призвало жителей воздержаться от посещения Даугавгривского мола. TVNET предлагает фотоэкскурсию в это место!
Галерея: Разрушения у Даугавгривского мола
Ранее представитель управления Лиене Озола отметила, что поврежденный участок береговой линии расположен недалеко от Даугавгривского мола, и жители часто его используют, чтобы добраться до мола.
Представители порта обследовали территорию и ограничили ее. Кроме того, в этом месте планируется установить предупредительные знаки.
Принимая во внимание, что пока сложно прогнозировать, когда берег могут восстановить, управление призывало людей не посещать мол, используя размытый берег, так как это может быть опасно.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда море отвоевало часть суши - по сообщениям LTV, подсчитано, что море в Латвии каждый год отнимает около 20 гектаров земли. Так, в конце прошлого года на побережье в Курземе в который раз обрушился берег в Лабрагсе.