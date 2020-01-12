Коалиция созрела ликвидировать налоговый режим микропредприятий

Партии правящей коалиции начали переговоры об изменении налоговых ставок.
Никаких решений пока не принято, но высказывания политиков говорят о том, что существует консенсус в отношении того, что налоговый режим микропредприятий рано или поздно должен быть ликвидирован, сообщила передача de facto на LTV.
Налоговая ревизия в настоящее время проходит в двух форматах.
В Сейме создан специальный подкомитет, который, по словам одного из депутатов, в большей степени сосредоточен на "выпуске пара". Сюда приглашается оппозиция, а также различные заинтересованные группы.
Параллельно раз в неделю на закрытых заседаниях встречаются политики коалиции. До сих пор здесь велись разговоры о ставках и льготах подоходного налога, налога с микропредприятий (MUN) и других упрощенных режимах налогообложения предпринимательства. В ближайшие недели будут обсуждаться налог на окружающую среду, здравоохранение, НДС и акцизный налог.
Для коалиционных партий ситуация не простая. С одной стороны, партии дали большие предвыборные обещания, и многим секторам нужны дополнительные деньги, с другой стороны, замедление экономического роста не самое подходящее время для повышения налогов.
Поэтому все ожидают более активной работы Службы государственных доходов в борьбе с теневой экономикой.
Партии также, похоже, видят возможность получить дополнительные деньги в бюджет от плательщиков налога на микропредприятия.
До сих пор налог с микропредприятий позволял платить меньшие налоги, но зачастую искажал конкуренцию и не давал адекватных социальных гарантий работникам.
"Это не только налоговый режим для микропредприятий, есть и другие исключения. Они должны быть рассмотрены. Одна часть их уже устарела. Настало время отказаться от них, но в то же время стимулировать стремление присоединиться к общему режиму", - заявил министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.