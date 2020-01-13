В 2011 году в Дании обычная школьная поездка могла превратиться в ужасную трагедию. Несколько детей упали в холодную воду. Их сердца еле бились на протяжении нескольких часов, однако детей удалось спасти.

Из-за сильного ветра и неудачного маневра лодка с группой учеников и учителем перевернулась.

Температура воды были всего +2 градуса по Цельсию.

Чудесным образом шестерым ученикам и одному учителю удалось добраться до берега и вызвать спасательную службу.

Через два часа к берегу подъехал автомобиль неотложной медицинской помощи.

С помощью четырех вертолетов удалось найти и вытащить из воды тела семерых подростков.

Все они надели спасательные жилеты, поэтому никто не утонул. Медики, прибывшие на место происшествия, пришли к выводу, что дети выглядели как мертвые - их тела казались обледеневшими, а сердца еле бились.

"Я попал под лодку.

Когда я вынырнул, начался настоящий ужас.

Все кричали, все было как в кошмаре, вокруг была паника. Учитель сказал, что нужно плыть к берегу, иначе все умрем", - рассказала BBC Карина, которой в 2011 году было 16 лет.

Она была одной из тех, кому удалось добраться до берега собственными силами.

"Я не умел плавать.

Один из друзей подплыл ко мне, пытался помочь, но у меня очень быстро наступила клиническая смерть, так как вода была чрезвычайно холодной", - рассказал журналистам один из выживших - Каспер.

Он был одним из пяти детей, которые остались в воде.

Катрина смогла доплыть до берега, несмотря на охлаждение тела. Добравшись до суши, девочка заблудилась в лесу. Она рассказала, что силы иссякли и она упала на землю.

"И тогда я увидела мужчину. Спасибо богу за это", - рассказала Катрина. Она звала этого мужчину так громко, как только могла в тот момент.

Когда прибыли медики, сердце ребенка не билось уже почти два часа.

"Они были ледяные. Известно, что если температура столь низкая, то людей можно оживить. Они умерли, но не совсем.

У нас еще была возможность", - рассказал врач Майкл Джаегар Вансче.

Гипотермия, остановившая сердца детей, увеличила их метаболизм. Это означало, что органы могут начать работать, если их "оттаять".

"В тот момент температуру крови нужно было увеличивать на один градус каждые десять минут. Когда Каспера привезли к нам, температура его тела составляла всего 17,1 градус. Он начал приходить в себя и сердце мальчика начало биться в нормальном ритме, когда температура тела достигла 26 градусов", - рассказал один из врачей.

Подобным образом удалось реанимировать и других пострадавших.

Однако врачи ставили под сомнение состояние мозгов детей. К счастью, проверки показали, что все в порядке. Впрочем, после этого ужасного случая детям потребовалось время, чтобы вылечиться полностью.