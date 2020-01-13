Выдуманный долг в миллион латов. Пытавшихся отобрать дом мошенников судят уже шесть лет

Шесть лет назад передача Nekā personīga рассказывала о спланированном мошенникам преступлении, в результате которого рижанка Инесе Сутта чуть не потеряла свою собственность в центре Риги. Полиция выяснила, что преступная группа подделывала документы, вовлекала бездомных и сотрудника Latvijas pasts. Владельцы о плане мошенников узнали случайно и успели свой дом спасти, указывает передача.
Мошенников, которые за выдуманный долг в размере 1 миллиона латов хотели отнять недвижимость, продолжали судить шесть лет.
В течение шести лет это относительно простое дело застревало в коридорах суда. Глава мошеннической схемы скрывается в Германии, где продолжительное время болеет. Регулярные проблемы с явлением в суд были и у подельников в Латвии.
Владельцы дома считают, что дело затягивается осознанно. Кроме того, против работы судьи возражала и прокуратура.
Это произошло внезапно. Инесе Сутта, семье которой принадлежит здание на улице Бривибас, шесть лет назад в течение нескольких дней его могла потерять.
В поддельном договоре написано, что некое лицо владелице дома якобы одолжило 1 миллион латов, который уже давно надо было отдать. Ненастоящий кредитор несуществующий долг делегировал некому Улдису Кучарсу. Зарегистрированный в рижском приюте на улице Маскавас 208 Кучарс начал взыскание денег.
Дело рассматривали в недавно введенном ускоренном порядке предупреждения в Земельной книге. Туда взыскатель долга подал анкету с суммой долга. Судья земельной книги Агнесе Скулме ее утвердила. Затем послала должнику заказное письмо. В день, когда Инесе Сутта якобы подписалась за получение письма, на камерах видеонаблюдения видно, что почтальон дальше почтового ящика и не заходил. Далее судья передала взыскание долга судебному исполнителю. И закон у судьи не требует даже проверить документы, подтверждающие реальность долга.
Планам мошенников помешала полиция. Задержала взыскателя ненастоящего долга из приюта, его знакомого, который занимался делами в Земельной книге. И почтальона, который не отнес сообщение суда Инесе Сутте, а отдал мошенникам. Полиция надела наручники и на маклера недвижимости Наталью Немилову, которую следователи считают автором всей схемы.
В свое время громко прозвучавшее в коридорах Сейма и правительства дело шесть лет рассматривала судья суда Видземского предместья Долорес Бамбере. Состоялось более 50 заседаний. Еще множество было отложено. Так как регулярно болели или просто не являлись обвиняемые и свидетели. Длительный суд конца так и не дождался - умер зарегистрированный в приюте взыскатель выдуманного долга в миллион латов.
Семья пострадавшей считает, что сравнительно простое дело было затянуто осознанно. Возможный автор схемы перебралась в Германию, откуда слала суду признания иностранных медучреждений о якобы плохом здоровье. Без нее дело рассматривать не могли, и судебные заседания раз за разом откладывали. Адвокат обвиняемой Юрис Гринвалдс звал свидетелей, которые многократно не являлись. Часто болели и другие участники дела.
И только в 2019 году по просьбе прокуратуры дело было разделено. Это позволило отдельно судить исполнителей схемы и заочно проживающую в Германии Наталью Немилову. Между прочим, Валпетерс и автор схемы обвиняются еще по одному аналогичному делу, которое сейчас также рассматриват суд.
После разделения дела процесс наконец начал двигаться, но результат удивил владельцев почти отобранного дома. Судья Бамбере как нечестного почтальона, так и Криша Валпетериса, задачей которых было разыскивать бездомных, которые согласятся участвовать в схеме, приговорил к условным срокам.
У Валпетериса в начале процесса не было ни постоянной работы ни денег, чтобы платить адвокату. Когда ему выделили оплаченного государством защитника, на заседания суда внезапно начал ходить нанятый им юрист.
Судья приговорила участников схемы к несоразмерно мягкому наказанию. И это показывает потенциальным другим мошенникам, что за такие преступления не наказывают. Так считает главный прокурор Арминс Мейстерс. Он решение судьи Бамбере оспорил в высшей инстанции.
Перед Рождеством Рижский окружной суд рассмотрел оспоренное дело. Вместо условного срока Криша Валпетериса приговорили к году реальной тюрьмы.
В конце года судья Бамбере зачитала решение и по обитающей в Германии организатору схемы. И ее приговорили к условному сроку.
Пострадавшие пожаловались на медленный процесс и многие странности правозащитнику и Министерству юстиции. Оба учреждения ответили, что суд выполняет свою работу хорошо.
Громкое дело началось во время, когда Борданс был в должности министра юстиции. Министерство тогда обещало оценить действия судьи отделе Земельной книги суда Видземского предместья Агнесе Скулме. Именно с ее подписи могла начаться мошенническая схема. Однако оценки не произошло - Скулме подтвердила передаче, что пояснений у нее никто не требовал. Как раз наоборот - судье удалось взобраться по карьерной лестнице, и в начале 2017 года после участия в конкурсе решением совета по юстиции она была переведена на работу в Баускский районный суд.
После этого скандального случая Сейм принял поправки к закону, чтобы сделки столь огромного размера не были бы возможными. Сейчас порядок ускорен и взыскать можно только до 15 тысяч евро.
Схема могла сработать и благодаря нечестному почтальону. Latvijas pasts ответила Nekā personīga, что предприятие в течение этого года постарается улучшить свою работу. Но человеческий фактор исключать нельзя.