Выдуманный долг в миллион латов. Пытавшихся отобрать дом мошенников судят уже шесть лет

Мошенников, которые за выдуманный долг в размере 1 миллиона латов хотели отнять недвижимость, продолжали судить шесть лет.

В течение шести лет это относительно простое дело застревало в коридорах суда. Глава мошеннической схемы скрывается в Германии, где продолжительное время болеет. Регулярные проблемы с явлением в суд были и у подельников в Латвии.

Владельцы дома считают, что дело затягивается осознанно. Кроме того, против работы судьи возражала и прокуратура.

Это произошло внезапно. Инесе Сутта, семье которой принадлежит здание на улице Бривибас, шесть лет назад в течение нескольких дней его могла потерять.

В поддельном договоре написано, что некое лицо владелице дома якобы одолжило 1 миллион латов, который уже давно надо было отдать. Ненастоящий кредитор несуществующий долг делегировал некому Улдису Кучарсу. Зарегистрированный в рижском приюте на улице Маскавас 208 Кучарс начал взыскание денег.

Дело рассматривали в недавно введенном ускоренном порядке предупреждения в Земельной книге. Туда взыскатель долга подал анкету с суммой долга. Судья земельной книги Агнесе Скулме ее утвердила. Затем послала должнику заказное письмо. В день, когда Инесе Сутта якобы подписалась за получение письма, на камерах видеонаблюдения видно, что почтальон дальше почтового ящика и не заходил. Далее судья передала взыскание долга судебному исполнителю. И закон у судьи не требует даже проверить документы, подтверждающие реальность долга.

Планам мошенников помешала полиция. Задержала взыскателя ненастоящего долга из приюта, его знакомого, который занимался делами в Земельной книге. И почтальона, который не отнес сообщение суда Инесе Сутте, а отдал мошенникам. Полиция надела наручники и на маклера недвижимости Наталью Немилову, которую следователи считают автором всей схемы.

В свое время громко прозвучавшее в коридорах Сейма и правительства дело шесть лет рассматривала судья суда Видземского предместья Долорес Бамбере. Состоялось более 50 заседаний. Еще множество было отложено. Так как регулярно болели или просто не являлись обвиняемые и свидетели. Длительный суд конца так и не дождался - умер зарегистрированный в приюте взыскатель выдуманного долга в миллион латов.

Семья пострадавшей считает, что сравнительно простое дело было затянуто осознанно. Возможный автор схемы перебралась в Германию, откуда слала суду признания иностранных медучреждений о якобы плохом здоровье. Без нее дело рассматривать не могли, и судебные заседания раз за разом откладывали. Адвокат обвиняемой Юрис Гринвалдс звал свидетелей, которые многократно не являлись. Часто болели и другие участники дела.

И только в 2019 году по просьбе прокуратуры дело было разделено. Это позволило отдельно судить исполнителей схемы и заочно проживающую в Германии Наталью Немилову. Между прочим, Валпетерс и автор схемы обвиняются еще по одному аналогичному делу, которое сейчас также рассматриват суд.