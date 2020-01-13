На этой неделе подорожает проезд в общественном транспорте

Однако, если ехать на поезде дальше в другие зоны, то цена вырастет на 20 центов.

Как пояснили в Автотранспортной дирекции, цены нужно поднимать, так как они не менялись последние семь лет, а расходы значительно выросли.

"Как пример могу упомянуть [маршрут] Рига-Елгава. Если сейчас стоимость автобусного билета составляет 2,30 [евро], то в дальнейшем будет 2,40. Рига-Лиепая - 8,55, будет - 8,65. Что относится к поездам - если Рига-Елгава стоит 1,90 евро, то в дальнейшем будет 2,10", - рассказал председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.