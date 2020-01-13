Пн, 13.01.2020
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Видео: Николаев и Пугачева с детьми трогательно поздравили Паулса

ФОТО: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music/

В воскресенье, 12 января, свое 84-летие отметил легендарный композитор, продюсер, пианист и дирижер Раймонд Паулс. Маэстро поспешили поздравить многочисленные российские звезды, среди них Игорь Николаев и конечно Алла Пугачева с детьми. 

Игорь Николаев поздравил давнего друга, разместив на своей Instagram-странице редкие кадры, на которых он позирует с Маэстро вместе с Аллой Пугачевой.

Фото достаточно свежее, так как Примадонна выглядит невероятно стройно. Согласно стилю последних лет, у Аллы Борисовны шиньон на голове. Она позирует в облегающих светлых джинсах и курточке. 

Вместе с Примадонной на снимке находится и супруга Николаева - Юлия Проскурякова. 

"С днём рождения, наш великий и настоящий маэстро Раймонд Паулс!",  - подписал снимок композитор. 

Алла Борисовна тоже поспешила поздравить давнего друга. Она опубликовала в Instagram видео, на котором ее дети Лиза и Гарри Галкины поют знаменитую песню Паулса "Миллион алых роз". 6-летняя Лиза не просто исполнила знаменитую композицию, она поздравила Раймонда Вольдемаровича, а в финале адресовала ему воздушный поцелуй. 

Ранее композитор признался, что до сих пор привлекает публику на свои концерты

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