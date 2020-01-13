Видео: Николаев и Пугачева с детьми трогательно поздравили Паулса

Игорь Николаев поздравил давнего друга, разместив на своей Instagram-странице редкие кадры, на которых он позирует с Маэстро вместе с Аллой Пугачевой.

Фото достаточно свежее, так как Примадонна выглядит невероятно стройно. Согласно стилю последних лет, у Аллы Борисовны шиньон на голове. Она позирует в облегающих светлых джинсах и курточке.

Вместе с Примадонной на снимке находится и супруга Николаева - Юлия Проскурякова.

"С днём рождения, наш великий и настоящий маэстро Раймонд Паулс!", - подписал снимок композитор.

Алла Борисовна тоже поспешила поздравить давнего друга. Она опубликовала в Instagram видео, на котором ее дети Лиза и Гарри Галкины поют знаменитую песню Паулса "Миллион алых роз". 6-летняя Лиза не просто исполнила знаменитую композицию, она поздравила Раймонда Вольдемаровича, а в финале адресовала ему воздушный поцелуй.