Рената Литвинова попала в ДТП в день рождения

В свой день рождения, 12 января, российская актриса и режиссер Рената Литвинова попала в ДТП. Об этом пишет Gazeta.ru.
СМИ сообщили, что звезду сбила машина, которая совершенно не собиралась тормозить. За рулем была девушка.
Режиссер отделалась несколькими синяками и поврежденным подбородком.
Ксения Собчак поделилась коротким видео в сторис. На нем Литвинова в ресторане оголяет бедро, на котором виден большой синяк. При этом режиссер улыбается.
Позже 53-летняя звезда разместила комментарий о ДТП на своей странице в Instagram.
""Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", - подтвердила сообщения в прессе Литвинова.
Она рассказала, что доктор Теймур Кулиев оказал помощь и зашил подбородок.
"Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая.
Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения"", - поделилась деталями Рената Муратовна.
Поклонники в комментариях были шокированы происшествием и пожелали актрисе скорейшего выздоровления.