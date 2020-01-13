Рената Литвинова попала в ДТП в день рождения

СМИ сообщили, что звезду сбила машина, которая совершенно не собиралась тормозить. За рулем была девушка.

Режиссер отделалась несколькими синяками и поврежденным подбородком.

Ксения Собчак поделилась коротким видео в сторис. На нем Литвинова в ресторане оголяет бедро, на котором виден большой синяк. При этом режиссер улыбается.

Позже 53-летняя звезда разместила комментарий о ДТП на своей странице в Instagram.

""Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", - подтвердила сообщения в прессе Литвинова.

Она рассказала, что доктор Теймур Кулиев оказал помощь и зашил подбородок.

"Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая.

Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения"", - поделилась деталями Рената Муратовна.