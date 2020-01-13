47-летний Яромир Ягр повторил невероятный рекорд прошлого века

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, сыграв в матче чемпионата Чехии за "Кладно", установил невероятный рекорд.
Ягр, которому в феврале исполнится 48 лет, сыграл в матче чемпионата Чехии против "Спарты" (8:4). Легендарный хоккеист в этом матче забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В последний раз Ягр набирал 4 очка 30 декабря 2012 года.
Чешский нападающий начал карьеру именно в 1988 году в "Кладно" в 16-летнем возрасте и сыграл уже в пяти десятилетиях. Благодаря участию в этом матче, Ягр повторил достижение канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й год.
В этом матче чех вернулся на лёд после травмы, которая помешала ему сыграть в предыдущих 12 играх. В этом сезоне Ягр набрал 19 (10+9) очков в 22 матчах. Напомним, что Ягр является владельцем хоккейного клуба "Кладно".