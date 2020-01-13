47-летний Яромир Ягр повторил невероятный рекорд прошлого века

Ягр, которому в феврале исполнится 48 лет, сыграл в матче чемпионата Чехии против "Спарты" (8:4). Легендарный хоккеист в этом матче забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В последний раз Ягр набирал 4 очка 30 декабря 2012 года.

Чешский нападающий начал карьеру именно в 1988 году в "Кладно" в 16-летнем возрасте и сыграл уже в пяти десятилетиях. Благодаря участию в этом матче, Ягр повторил достижение канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й год.