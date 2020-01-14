- Eco-Two-Three-Bravo (Эко, Два, Три, Браво или E23B). - В информационном центре аэропорта Дохи женщина помогает мне ориентироваться в огромном здании аэропорта и называет выход для полета в Эрбиль в Ираке.

Еще только перелет через часть Аравийского полуострова и мое 24-часовое путешествие в Эрбиль будут закончено. В самолете кроме меня еще три человека европейской внешности - две женщины и один мужчина. Не знаю как у них, но у меня постоянно в голове крутится вопрос: каким ветром их занесло в Ирак - страну, о которой на сайте Министерства иностранных дел Латвии написано: ситуация с безопасностью в Ираке остается нестабильной, а террористическая угроза высокой, поэтому Министерство иностранных дел не рекомендует латвийским гражданам ехать в эти места. В Ираке существует также серьезный риск похищения людей, особенно иностранцев, по идеологическим и политическим причинам, а также ради выкупа.

При посадке в Эрбиле вы увидите огромную территорию аэропорта, окруженную забором и сторожевыми вышками. Это потому, что место частично является гражданским аэропортом с несколькими ежедневными рейсами, а частично - американской военной базой, где находится крупнейший контингент американской армии в Ираке. Именно отсюда 26 октября прошлого года восемь американских вертолетов поднялись в небо, вылетели в Турцию, а затем в Сирию, где ликвидировали лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Восьми тысячелетний Эрбиль является столицей Курдистана, удивительно современного, развитого и мирного места, за исключением расстрела полгода назад турецкого консула и двух других сотрудников посольства в ресторане в центре города и теракта у Американского посольства в 2015 году, в котором погибли три человека. Сейчас американцы строят новое огромное посольство за пределами центра города. Мой курдский контакт Омер хорошо помнит эти события - до взрыва вокруг посольства кружили американские вертолеты, был введен более строгий контроль на улицах, американцы, очевидно, владели информацией о предстоящем нападении. Ответственность за взрыв взяла на себя ИГИЛ, которое тогда находилось всего в 100 километрах от Киркука.

ФОТО: Jānis Vingris

Несмотря на это, Эрбиль создает впечатление безопасного города. На улицах вы можете увидеть представителей курдской армии с пулеметами в руках, и за городом есть много блокпостов, которые проверяют автомобилистов, но в целом жизнь протекает мирно. Однако из-за существующей угрозы взрыва, иностранных туристов на улицах Эрбиля встретить почти невозможно.

Омер рассказывает, что мир и безопасность Курдистана заканчиваются уже через 70 км к юго-западу от Ирака, где начинаются контролируемые арабами районы. Там все возможно, от грабежа до похищения и убийства. Согласно Википедии, с 2004 года в Ираке было похищено более 200 иностранцев и тысячи местных иракцев. Мотивы похищений различны - выкуп, обмен заключенными, запугивание иностранных компаний, действующих в Ираке, и влияния союзных правительств на вывод своих войск из Ирака. Одним из самых громких случаев является похищение 28 членов катарской королевской семьи на юге Ирака, куда те приезжают охотиться на соколов. По слухам, похитители получили $ 1 млрд в качестве выкупа, однако большая часть похищенных все равно была расстреляна или обезглавлена.

Один хороший знакомый Омера, который когда-то занимался обменом валют, был похищен у двери центрального банка средь бела дня в Багдаде. К нему подъехала полицейская машина, и люди в полицейской форме приказали ему сесть в автомобиль, чтобы проверить документы.

В течение трех дней, прикованный цепями к радиаторам, он ждал, когда его семья продаст дом и другую собственность, чтобы выплатить похитителям 200 000 долларов.

Сам Омер, у которого есть бизнес в Багдаде, не ездит на машине там, потому что есть также риск угона на шоссе. В Багдаде безопаснее летать и передвигаться в сопровождении телохранителей. Омер - не настоящее имя мужчины. В страхе за свой бизнес он просит не указывать его личные данные.

О жизни в Багдаде у Омера есть много историй, в том числе о том, как происходит "вербовка" в ряды террористов-смертников.

- Здесь принято искать работу, просто спрашивая у прохожих. Как только потенциальный работодатель найден, новому сотруднику дают инструкции о том, куда идти на следующий день. Там он получает машину для транспортировки по определенному адресу. Но потом оказывается, что машина оснащена взрывным устройством, которое активизируется дистанционно. Часто сами водители даже не догадываются, что станут террористами.

Слушая эти истории, становится понятно, почему курды так стремятся дистанцироваться от арабов и создать свое собственное независимое государство.

ФОТО: Jānis Vingris

У курдов сложная история с кровавыми поворотами, которая включает межплеменные войны, последняя из которых была всего в 1994 году, когда между собой воевали Курдская Демократическая партия Массуда Барзани (ДПК) и Патриотический союз Курдистана Джалала Талабани. В 1998 году американский дипломат Мадлен Олбрейт провела встречу представителей обеих сторон в Белом доме, в ходе которой был подписан мирный договор. В Курдистане семь курдских племен, но в правительстве только два, одно из Эрбиля, а другое из Сулеймании. С тех пор обе стороны больше не воевали, но разногласия между ними ощутимы до сих пор. Курдская армия или пешмерга (что в переводе - "те, кто смотрят в глаза смерти"), подчиняется обеим сторонам, и зачастую невозможно определить, какие партийные приказы они выполняют.

Эрбиль является огромным транзитным центром для беженцев из южного Ирака, спасающихся от бедности, войн и грабежей. Эти беженцы прибывают в курдскую столицу, оставаясь там в течение нескольких месяцев, пока не найдут пути для продвижения в Европу. Контрабанда людьми в этих краях - настоящая золотая жила: переправка одной семьи в Европу стоит 20 000 долларов. Схемы у контрабандистов разные, одна из самых популярных - маршрут Эрбиль-Сирия-Индия-Европа. Мигранты, прибывающие в Индию, визуально превращаются в индийских туристов, которые, с украденными паспортами, отправляются в "туристическое путешествие" по Европе.

ФОТО: Jānis Vingris

При режиме Саддама Хусейна Ирак был очень закрытой страной. Люди не имели возможности уехать, иностранцы не могли свободно путешествовать. Теперь все изменилось. И хотя попасть в Европу или Америку с иракским паспортом довольно трудно, зато есть возможности поехать в Турцию, Ливан и Кувейт.

Иракский Курдистан известен как последний слаборазвитый нефтегазовый регион на Ближнем Востоке.

Огромные запасы нефти представляют интерес для мировых держав, включая Россию, Америку, Британию, Китай, Японию, Францию, Малайзию и т.д.

Я нигде не видел так много джипов Toyota Land Cruiser, как в Эрбиле. Иногда создается впечатление, что каждая третья машина - это версия Land Cruiser Prado с белым кожаным салоном. Омер говорит, что в одной семье может быть даже несколько машин Land Cruiser. Один для мужа, один для жены, другой для детей. Это не вежливо быть богатым, но не иметь Land Cruiser.

Курдистан также можно назвать страной звуков генераторов. Регулярные перебои с подачей электроэнергии были проблемой в течение многих лет по всему Ираку, поэтому жители обзавелись целым полком дизельных генераторов, которые круглосуточно ревут и воняют.

В доме у Омера я заметил целых четыре холодильника. Оказалось, что это еще одна особенность региона. Частые войны заставили людей задумываться о будущем и хранить большое количества продуктов в холодильниках и морозильниках.

Найти банкомат в Курдистане сложно - они есть всего в нескольких местах города. Люди не доверяют банкам, редко у кого есть счет с безналичными деньгами. Иракская реальность очень трудна для понимания - у каждого в карманах куча наличных, и все, что видят их глаза - автомобили, дома, небоскребы - покупается только за наличные.

Сегодня пятница, официальный выходной в Курдистане (воскресенье - обычный рабочий день). Спереди едет свадебный автомобиль украшенный лентами. Регистрационный номер скрыт надписью "ПОЗДРАВЛЯЕМ". По пятницам на дорогах практически нет полицейских, и люди могут позволить себе вещи, которые не осмеливаются делать в будние дни.

Курдистан кажется страной возможностей для образованных людей. Разница между высшим классом и простолюдинами очевидна. Образованные курдские молодые люди говорят на хорошем английском языке, имеют прекрасные манеры и знания, и живут процветающее. Обычным людям выжить сложнее.

ФОТО: Jānis Vingris

Курды с удовольствием делятся болезненными воспоминаниями о режиме Хусейна. Заработная плата была жалкой, и выжить было трудно. Врачи и инженеры получали только два доллара в месяц, и, чтобы выжить, брали взятки. Омер говорит, что вся нация потеряла самооценку.

Отвечая на вопрос о быстром распространении ИГИЛ, Омер пожимает плечами и риторически спрашивает: как боевикам Исламского государства на пикапах Toyota удалось так быстро победить вооруженную танками иракскую армию и оставлять позади один разрушенный город за другим?

Контролируемый Багдадом Ирак

Понять, что происходит за пределами иракского Курдистана в направлении Багдада, нелегко. Как это возможно, что страна с одним из крупнейших запасов нефти в мире живет в бедности? Куда пропадают миллиарды нефти? Кто эти одетые в гражданское люди, что стреляют в протестующих в текущих беспорядках в Багдаде?

События последних лет показали, что рецессия в Ираке началась, когда американцы начали вывод войск из Ирака в 2007 году. Последние солдаты покинули Ирак в 2011 году. (Пять тысяч человек вернулись через несколько лет, чтобы принять участие в борьбе против ИГИЛ). С тех пор, и особенно после смертельного воздействия ИГИЛ на иракскую армию, на территории контролируемом арабами Ирака, как грибы после дождя начали появляться группировки боевиков, которые буквально парализовали государство. Это военизированные группировки, которые формально распространяют исламскую веру, но на самом деле занимаются грабежом. Их следы прослеживаются вплоть до соседнего Ирана. Они вооружены до зубов и буквально плавают в иракских и иранских нефтяных деньгах. Известно более 30 таких военизированных групп.

Есть несколько фактов, показывающих, что эти и другие группировки имеют иранское влияние и финансирование. Каждая из этих фракций считается превосходящей по военному потенциалу побежденную ИГИЛ. Военные лидеры с дипломатическими паспортами имеют возможность путешествовать по всему миру.

Похожая ситуация и в Курдистане - здесь также население вынуждено жить с регулярными перебоями электричества. Названный "империей коррупции" частный картель дизель-генераторов, подобен подарку коррумпированным политикам. За один ампер приходится платить до 50 000 иракских динаров, или 37 евро, причем часть из них достается политическим деятелям и боевикам за "крышу".

Подчиняющиеся Ирану группировки боевиков уже давно пришли к власти в Ираке. Иракское правительство и его премьер-министр Адиль Абдул-Махди занимает свой пост только для виду - он полностью парализован и теперь живет в страхе за собственную жизнь. Иракцы не понимают, почему премьер-министр неспособен сдерживать боевиков, которые терроризируют страну. Премьер-министр также не смог предотвратить убийство более 500 протестующих. В Ираке он ожидает либо возмездия со стороны боевиков за судебный процесс над убийцами протестующих, если таковые имеются, либо возмездия со стороны протестующих за массовые убийства. Следует помнить, что в Ираке существует культура мести, и единственным спасением Махди может быть его двойное французское гражданство, которое позволит ему укрыться во Франции со своей семьей. Чтобы предотвратить это иракские иммигранты в Европе обратились с петицией в Европейский международный суд и президенту Франции Макрону, чтобы лишить премьер-министра французского гражданства и привлечь к ответственности за преступления против человечности.

ФОТО: SCANPIX