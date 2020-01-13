Загадочный китайский вирус: есть ли повод для беспокойства?

Появление нового вируса, из-за которого у пациентов развивается пневмония, это, естественно, повод для беспокойства. Медработники по всему миру готовятся к любым вариантам развития событий.

Но является ли вспышка кратковременной или это первый признак более серьезной угрозы?

Что мы знаем о вирусе?

У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.

Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.

К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.

В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.

"Люди по-прежнему с ужасом вспоминают об атипичной пневмонии, отсюда в значительной степени и проистекает страх, однако теперь мы подготовлены намного лучше, чтобы противостоять подобным заболеваниям", - отмечает доктор Джоси Голдинг из Wellcome Trust.

Насколько он опасен?

Последствия заражения коронавирусами бывают разные: от умеренной простуды до смерти.

Новый вирус, по всей видимости, находится где-то в середине этого диапазона.

"Когда мы сталкиваемся с новым коронавирусом, мы хотим определить тяжесть симптомов. В этот раз симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", - говорит профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

До нынешнего момента было известно шести коронавирусах, способных инфицировать человека Getty Images

Где он появился?

Новые вирусы выявляются постоянно. Они передаются от животных, у которых вирус могли не замечать, к людям.

"Если вспомнить предыдущие вспышки вирусов, когда появлялся новый коронавирус, его носителем были животные", - говорит вирусолог из университета Ноттингема, профессор Джонатан Болл.

Человек впервые заразился атипичной пневмонией от африканской циветы.

А ближневосточный респираторный синдром (Mers) регулярно передается человеку от дромедаров - одногорбых верблюдов. С момента выявления в 2012 году из 2494 известных случаев заражения 858 завершились летальным исходом.

Какое животное было носителем?

Задача упрощается, когда становится понятно, какое животное является носителем вируса.

В этот раз случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.

Хотя носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.

Почему это случилось в Китае?

По словам Вулхауса, это связано с численностью и плотностью населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов.

"Никого не удивляет, что очередная вспышка случилась в Китае или в одной из стран того региона", - говорит он.

Как быстро распространяется вирус?