За границей сбор подписей за референдум будет проводиться в 41 месте

Сбор подписей за проведение референдума по приостановленным президентом поправкам о порядке проведения выборов в самоуправления будет организован за границей в 41 месте, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
Сбор подписей будет проходить с 16 января по 14 февраля 2020 года.
За границей подписаться можно будет в дипломатических и консульских представительствах в Латвии, информация о которых будет размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК)"www.cvk.l".
Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.
Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.
Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.
Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это в течение двух месяцев подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.