За границей сбор подписей за референдум будет проводиться в 41 месте

Сбор подписей будет проходить с 16 января по 14 февраля 2020 года.

За границей подписаться можно будет в дипломатических и консульских представительствах в Латвии, информация о которых будет размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК)"www.cvk.l".

Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.