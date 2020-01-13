Из Риги в Стокгольм две недели будет ходить только один паром

Паром Romantika в понедельник отправится на судоверфь Nauta в Гдыне (Польша), где пройдут работы по его обслуживанию и обновлению. Судно будет находиться на судоверфи почти две недели, а на маршрут вернется 25 января.

На пароме будут перестроены несколько кафе и ресторанов. Предусмотрены также технические улучшения, направленные на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов.

За последние пять лет Tallink инвестировал почти 90 млн евро в улучшение своих судов.