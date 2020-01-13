Из Риги в Стокгольм две недели будет ходить только один паром

Эстонский оператор паромного сообщения Tallink Grupp (Tallink) проведет техническое обслуживание судна Romantika, поэтому до 25 января по маршруту Рига-Стокгольм будет ходить только паром Isabelle, сообщила руководитель Tallink Latvija по развитию бизнеса и коммуникации Байба Муцениеце.
Паром Romantika в понедельник отправится на судоверфь Nauta в Гдыне (Польша), где пройдут работы по его обслуживанию и обновлению. Судно будет находиться на судоверфи почти две недели, а на маршрут вернется 25 января.
На пароме будут перестроены несколько кафе и ресторанов. Предусмотрены также технические улучшения, направленные на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов.
За последние пять лет Tallink инвестировал почти 90 млн евро в улучшение своих судов.
Паромное сообщение из Риги в Стокгольм было открыто в 2006 году. Суда по этой линии курсируют ежедневно.