Фото и видео ⟩ На Центральном рынке активно готовятся к сносу киосков

Если до полуночи Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta не демонтирует киоски на территории Центрального рынка на улице Гоголя в Риге, уже ночью специалисты департамента собственности Рижской думы собственными силами начнут демонтаж, заявили агентству LETA в самоуправлении.
Согласно условиям расторжения договора, предприятие должно освободить территорию рынка до 14 января.
В понедельник днем, 13 января, ни один из киосков еще не был демонтирован.
В то же время, по наблюдениям TVNET, подготовительные работы для сноса киосков проходили весьма активно.
Галерея: Торговцы готовятся к сносу киосков на Центральном рынке
В будущем, возможно, на данной территории оборудуют сквер и будут проводить ярмарки.
Видео: Киоски до сноса
Напомним, договор с Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta был расторгнут после масштабной полицейской операции против торговцев нелегальными сигаретами на рынке, которые вели свой бизнес на территории, арендованной этим предприятием.