Пн, 13.01.2020
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Фото и видео ⟩ На Центральном рынке активно готовятся к сносу киосков

Центральный рынок накануне сноса киосков

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Если до полуночи Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta не демонтирует киоски на территории Центрального рынка на улице Гоголя в Риге, уже ночью специалисты департамента собственности Рижской думы собственными силами начнут демонтаж, заявили агентству LETA в самоуправлении.

Согласно условиям расторжения договора, предприятие должно освободить территорию рынка до 14 января.

В понедельник днем, 13 января, ни один из киосков еще не был демонтирован.

В то же время, по наблюдениям TVNET, подготовительные работы для сноса киосков проходили весьма активно.

Галерея: Торговцы готовятся к сносу киосков на Центральном рынке 

В будущем, возможно, на данной территории оборудуют сквер и будут проводить ярмарки.

Видео: Киоски до сноса

Напомним, договор с Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta был расторгнут после масштабной полицейской операции против торговцев нелегальными сигаретами на рынке, которые вели свой бизнес на территории, арендованной этим предприятием.

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