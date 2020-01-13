Фото и видео ⟩ На Центральном рынке активно готовятся к сносу киосков

Согласно условиям расторжения договора, предприятие должно освободить территорию рынка до 14 января.

В понедельник днем, 13 января, ни один из киосков еще не был демонтирован.

В то же время, по наблюдениям TVNET, подготовительные работы для сноса киосков проходили весьма активно.

Галерея: Торговцы готовятся к сносу киосков на Центральном рынке

В будущем, возможно, на данной территории оборудуют сквер и будут проводить ярмарки.

Видео: Киоски до сноса