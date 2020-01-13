Снос киосков на Центральном рынке может начаться уже этой ночью

Если сегодня до полуночи Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta не демонтирует киоски на территории Центрального рынка на ул. Гоголя в Риге, уже ночью специалисты департамента собственности Рижской думы собственными силами начнут демонтаж, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Согласно условиям расторжения договора, предприятие должно освободить территорию рынка до 14 января.
На данный момент ни один из киосков не демонтирован, и до полуночи"Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta вряд ли успеет их убрать. Скорее всего, это придется делать Рижской думе, а расходы на снос будут затем взысканы с предприятия.
Возможно, на данной территории оборудуют сквер и будут проводить ярмарки.
Договор с Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta был расторгнут после масштабной полицейской операции против торговцев нелегальными сигаретами на рынке, которые вели свой бизнес на территории, арендованной этим предприятием.