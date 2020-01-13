Пожары в Австралии: скальным валлаби с вертолета сбросили несколько тонн моркови

"Дополнительное питание - одна из главных стратегий, которыми мы стараемся обеспечить выживание столь редкого вида как скальные валлаби", - сказал министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Мет Кин. "Валаби обычно выживают в пожарах, однако после этого у них не хватает источников природного питания, так как огонь уничтожает вегетацию вокруг скалистых мест, где они живут".

Дополнительные мероприятия потребуются и коалам. Комиссар по исчезающим видам Салли Бокс заявила, что в пожарах в Новом Южном Уэльсе погибло примерно 30% от природной среды коал - эвкалиптовых лесов. У коал толстая шкура и они могут в случае угрозы забраться по возможности выше, что во время диких пожаров ставит медленных животных в опасную ситуацию.

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"Делается все возможное, чтобы спасти и восстановить природную среду коал. Рассматриваем инновационные идеи, например могут ли коалы ужиться в среде, из которой они не вышли", - сказала федеральный министр среды Сьюзен Лея.

Животным оказывают помощь и другими творческими способами. Например, ткачи по всему миру отозвались на призывы соткать одеяла для раненых животных.

Огромные пожары в Австралии охватили территории в более 11,2 миллионов гектар. Примерно один миллиард животных пострадал или погиб. Многим грозит голод, так как огонь уничтожил источники питания.

"Это экологическая катастрофа. Катастрофа, которая по-прежнему продолжается", - сказал министр финансов Джош Фриденберг во время посещения больницы для коал, где 45 коалам лечат ожоги.