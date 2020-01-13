Серена Уильямс взяла первый титул за три года. Американка выигрывала турниры в четырёх десятилетиях

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде, обыграв в финале свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:4.
Финальный поединок длился 1 час 36 минут. За это время Пегула четыре раза подала навылет, сделала один брейк и допустила три двойные ошибки. Уильямс сделала два эйса, взяла три подачи соперницы и не допустила двойных ошибок.
Для 38-летней Серены Уильямс это 73-й титул в карьере (в одиночном разряде) и первый за три года, когда она побеждала на Australian Open 2017. Напомним, что вернувшись на корт после рождения дочери, Уильямс проиграла пять финалов подряд.
Отметим также, что первый свой турнир Уильямс выиграла в 1999 году. Таким образом, у американки есть титулы в четырёх разных десятилетиях.
В послематчевой речи Уильямс заявила, что заработанные за победу в Окленде 43 тысячи долларов она передаст пострадавшим от лесных пожаров в Австралии. Кроме того, американка пообещала отдать на благотворительность платья, в которых она выступала на турнире.