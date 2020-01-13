Пн, 13.01.2020
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Полиция просит помощи в посиках Яниса 1989 года рождения

Янис Путанс

ФОТО: Valsts policija/LETA

Мадонский участок Госполиции разыскивает Яниса Путанса 1989 года рождения, у которого, возможно, имеются проблемы со здоровьем, в том числе он не ориентируется в пространстве и времени.

Последний раз мужчину видели прошлой ночью в 3 часа в Лубане Лубанского края.

Возможно, он был одет в черную куртку без капюшона, черную зимнюю шапку, спортивные штаны с темно-серыми полосками и темно-синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Путанса или другой ценной для поисков информацией, просят звонить по номерам телефона 26344303, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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