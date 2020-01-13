Пропавший в Лубане Янис найден в Мадоне целым и невредимым

Ранее сообщалось, что Мадонский участок Госполиции разыскивает Яниса Путанса 1989 года рождения, у которого, возможно, имеются проблемы со здоровьем, в том числе он не ориентируется в пространстве и времени.

Последний раз мужчину видели в Лубане Лубанского края.

Возможно, он был одет в черную куртку без капюшона, черную зимнюю шапку, спортивные штаны с темно-серыми полосками и темно-синие кроссовки.