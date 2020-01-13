Видео: Украинец и грузин устроили массовую драку на турнире по борьбе

Инцидент случился во время полуфинального поединка в весовой категории до 79 кг. Между собой сцепились представитель Украины Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили.

Сначала спортсмены обменялись боксёрскими ударами, а затем их бросились разнимать партнёры по команде и тренеры. Правда, вскоре драка между двумя спортсменами переросла в массовое побоище.