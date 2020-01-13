Пн, 13.01.2020
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Видео: Украинец и грузин устроили массовую драку на турнире по борьбе

ФОТО: скриншот видео

На турнире по борьбе, который проходил в Турции, произошла массовая драка между спортсменами и тренерами.

Инцидент случился во время полуфинального поединка в весовой категории до 79 кг. Между собой сцепились представитель Украины Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили.

Сначала спортсмены обменялись боксёрскими ударами, а затем их бросились разнимать партнёры по команде и тренеры. Правда, вскоре драка между двумя спортсменами переросла в массовое побоище.

В результате поединок так и не был завершён, а спортсменов дисквалифицировали. 

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