В прошлом году в результате несчастных случаев на рабочем месте погибли 26 человек

Число погибших на рабочем месте уменьшилось по сравнению с 2018 годом, когда на рабочем месте погибли 30 человек.

Кроме того, серьезные травмы на работе в 2019 году получили еще 190 человек. В 2018 году тяжелые травмы на рабочем месте получили 209 человек.

Большинство пострадавших были мужчинами. Чаще всего травмы получали работники строительной, логистической и сельскохозяйственной отраслей.

В опубликованном инспекцией отчете сообщается, что одним из погибших в прошлом году стал 27-летний гражданин Украины, который работал в сельскохозяйственной отрасли без трудового договора. Он погиб, когда его одежду затянуло в комбайн. В свою очередь 62-летний мужчина, работавший в строительстве, погиб в результате падения с многоэтажного здания.

Как указывает инспекция, некоторые из смертей в прошлом году не были прямо связаны с несчастными случаями на работе. Например, некий 54-летний работник кухни был найден повесившимся на рабочем месте.

Также были констатированы случаи смерти сотрудников, которым стало плохо на работе. Например, 52-летний врач скончался после того, как ему стало плохо на больничной автостоянке.