Как японец, француз и англичанин прижились на берегах Балтики

Хиде Хираката родился в Японии и стал первым, кто накормил Таллинн лапшой-рамен и другими японскими блюдами. Француз Бернар Лаван кормит рижан пирожными и бланманже, а англичанин Марк Адам Гарольд организует в Вильнюсе дискотеки и продюсирует альбомы музыкальных групп. Как им живется в Балтии?

"Балтия" – программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.