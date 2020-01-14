Вт, 14.01.2020
Городом, особенно в кризис, не может управлять человек, который стал мэром только потому, что он предыдущие 10 лет удачно носил чемоданы за нужными людьми. Нил Ушаков, депутат Европарламента и бывший мэр Риги

Как японец, француз и англичанин прижились на берегах Балтики

Бернар Лаван, владелец Cadets de Gascogne

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" – программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.

Хиде Хираката родился в Японии и стал первым, кто накормил Таллинн лапшой-рамен и другими японскими блюдами. Француз Бернар Лаван кормит рижан пирожными и бланманже, а англичанин Марк Адам Гарольд организует в Вильнюсе дискотеки и продюсирует альбомы музыкальных групп. Как им живется в Балтии?

Видео: Первый японец Эстонии | БАЛТИЯ | №15

"Балтия" – программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.

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