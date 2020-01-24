Ниф Брасия - тайская модель, кикбоксёр и девушка игрока сборной Италии

18-летняя Ниф Брасия увлекается единоборствами и за свою карьеру не потерпела ни одного поражения. The Sun сообщает, что красотка из Таиланда встречается с нападающим "Эвертона" и сборной Италии по футболу Мойзе Кином.
The Sun сообщает, что девушка одержала победу на двух юниорских чемпионатах мира по муай-тай, за время своей карьеры провела около 50 поединков и не потерпела ни одного поражения.
Ниф родилась в Таиланде, но в возрасте 11 лет перебралась в Италию. До переезда в Европу девушка занималась тхэквондо, но в Италии решила сменить дисциплину. Помимо единоборств, Ниф не на шутку увлеклась футболом и стала болельщицей "Ювентуса".
"Вся моя семья болеет за "Ювентус". Мой кумир - Дель Пьеро", - гордо отвечает Ниф.
Девушка изучает моду в университете и в будущем планирует стать дизайнером одежды. Кстати, в роли модели красавица также успела себя попробовать. Глядя на её внешность - это неудивительно. Казалось бы, с такими внешними данными в жизни Ниф должно быть всё прекрасно, но девушка говорит, что это не совсем так.
"На чемпионате мира соперницы смотрели на меня и думали, что я модель. Многие недооценивают меня, не воспринимают серьёзно. Потом, правда, они увидели, как я сражаюсь, и всё поняли. Это отношение заставляет меня хотеть побеждать ещё больше", - говорит тайка.
По информации The Sun, в 2019 году в одном из ночных клубов Милана Ниф познакомилась с нападающим сборной Италии Мойзе Кином, который выступает за английский "Эвертон". Пока пара не афиширует свои отношения, но вряд ли Мойзе долго сможет укрывать такую "красоту" от общественности. Кстати, Кин является воспитанником "Ювентуса", поэтому выбор Ниф не должен никого удивлять.