Ниф Брасия - тайская модель, кикбоксёр и девушка игрока сборной Италии

The Sun сообщает, что девушка одержала победу на двух юниорских чемпионатах мира по муай-тай, за время своей карьеры провела около 50 поединков и не потерпела ни одного поражения.

Ниф родилась в Таиланде, но в возрасте 11 лет перебралась в Италию. До переезда в Европу девушка занималась тхэквондо, но в Италии решила сменить дисциплину. Помимо единоборств, Ниф не на шутку увлеклась футболом и стала болельщицей "Ювентуса".

"Вся моя семья болеет за "Ювентус". Мой кумир - Дель Пьеро", - гордо отвечает Ниф.

Девушка изучает моду в университете и в будущем планирует стать дизайнером одежды. Кстати, в роли модели красавица также успела себя попробовать. Глядя на её внешность - это неудивительно. Казалось бы, с такими внешними данными в жизни Ниф должно быть всё прекрасно, но девушка говорит, что это не совсем так.

"На чемпионате мира соперницы смотрели на меня и думали, что я модель. Многие недооценивают меня, не воспринимают серьёзно. Потом, правда, они увидели, как я сражаюсь, и всё поняли. Это отношение заставляет меня хотеть побеждать ещё больше", - говорит тайка.