Кудрявое семейство: фото все молодеющей Примадонны с мужем и детьми очаровало поклонников

Снимок, которым на днях поделился в своем Instagram супруг Аллы Борисовны Максим Галкин, вызвал восторг у подписчиков. На нем запечатлено все звездное семейство - мама, папа и их близнецы Лизы и Гарри, которые, как сообщается в комментарии, побывали вместе в кинотеатре. Какой фильм они выбрали для семейного просмотра, шоумен не уточнил, но так ли это важно?

Посмотрите, какой замечательный получился кадр, а уж как хороша на нем 70-летняя Примадонна - вообще нет слов! Некоторые отметили, что она выглядит даже моложе своего 43-летнего супруга.

"Алла Борисовна как всегда шикарна!", "Аллочка, вы уже моложе Максима выглядите", "Алла Борисовна совсем не стареет", "Все такие пушистые, кудрявые... Красота!"

- пишут поклонники под снимком.

Согласитесь, эта фотография - хорошее продолжение публикации, которой Максим поделился не так давно, когда они отмечали Рождество со своими друзьями - семьей Достман. Тогда Пугачева уже продемонстрировала, как молодо и стильно можно и нужно выглядеть в 70 лет.