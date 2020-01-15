Видео ⟩ "Никто молчать не будет": Женщины расскажут, что их волнует

Вокруг женского юмора существует немало стереотипов и предубеждений – якобы женщины не ругаются, никогда не жалуются на детей, не шутят о сексе и еще множество всяких "не".

Но для участниц "Женского Стендапа", среди которых вы увидите врача, математика, актрису и представительниц многих других профессий, нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях и откровенно шутят о семейной жизни, они смешно рассказывают истории своих провалов в самых разных сферах – знакомствах с мужчинами, карьере, отношениях со старшим поколением; их стендапы – жесткие и смелые.

Приготовьтесь к тому, что женский юмор может шокировать.

Креативные продюсеры шоу "Женский Стендап" на ТНТ Ирина Мягкова и Зоя Яровицына, знакомые зрителям как победительницы одного из сезонов проекта "Comedy Баттл", считают шоу первой площадкой, на которой сможет выступить любая женщина, которой есть, о чем рассказать:

"Женщинам всегда было сложнее пробиться в любой сфере, в том числе и в юморе. В России много талантливых девочек-комиков, но им негде было реализовать свой потенциал. Мы решили придумать такую площадку.

Женщинам в жизни часто приходится врать, что-либо замалчивать, делать вид, что их все устраивает.

У нас никто молчать не будет, в этом и фишка "Женского Стендапа" – разговаривать. Причем разговаривать откровенно, не боясь осуждения.

И это не просто наше желание. Сейчас 2020 год, женщины работают наравне с мужчинами, но до сих пор остаются предрассудки типа "Как так можно? Ты же девочка! Ты же мать!".

Мы хотим показать, что любая женщина может поделиться тем, что она на самом деле думает, и ничего ей за это не будет. И публика оценит юмор".

Если вам не хватает нового юмора и свежего взгляда на нашу жизнь, и вы наконец действительно хотите понять, о чем думают женщины - смотрите "Женский Стендап" – каждую субботу с 18 января в 22:00 на ТНТ!