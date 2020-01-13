Иран отрицает, что пытался скрыть причины авиакатастрофы под Тегераном

"Правительство обвинили в сокрытии и лжи, но на самом деле все было не так", - заявил журналистам пресс-секретарь правительства Али Раби.

Он сказал, что президент Ирана Хасан Рухани получил от совета безопасности подробную информацию о авиакатастрофе спустя два дня после случившегося. Сообщение для СМИ было распространено сразу же после получения информации.

Галерея: Авиакатастрофа в Иране

Самолет Boeing 737 разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана после того, как в него по ошибке запустили ракету.

Самолет ошибочно был оценен как "враждебный Ирану самолет", поэтому военные его сбили, не осознавая истинных последствий своих действий, было сказано в распространенном в субботу сообщении армии Ирана.