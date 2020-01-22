Болельщики со стажем наверняка помнят одну из главных звёзд турецкого футбола Хакана Шукюра, который 12 лет играл за "Галатасарай" и 16 лет - в сборной Турции. Казалось бы, сегодня, после завершения профессиональной карьеры, у него не должно быть проблем. Всё гораздо сложнее - Шукюр стал изгоем в своей стране.

Для тех, кто не знает или плохо помнит о том, кто такой Хакан Шукюр, вот несколько фактов из его биографии:

На чемпионате мира 2002 года он в составе сборной Турции завоевал бронзу.

На том же чемпионате мира Шукюр забил самый самый быстрый гол в истории международных турниров - Южной Корее, на 11-й секунде.

Рекордсмен по числу голов за сборную Турции (51 гол в 112 матчах).

Восьмикратный чемпион Турции в составе "Галатасарая".

Обладатель Кубка УЕФА-1999/2000 и Суперкубка УЕФА 2001.

Шукюр был настолько популярным у себя на родине, что в 1995-м году его свадьбу в прямом эфире транслировали по телевидению.

В 2008-м году Шукюр завершил карьеру и вскоре стал депутатом парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития. Правда, в 2015-м Шукюр вынуждено покинул страну из-за обвинений в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана и подстрекательстве к государственному перевороту. Экс-футболисту пришлось бежать в Сан-Фрациско.

"Магазин моей жены забрасывали камнями, моих детей оскорбляли на улице. Я получал угрозы после каждого своего заявления", - приводит слова Шукюра Sport24.

На этом его проблемы не закончились. По словам Шукюра, все заработанное в Турции у него было конфисковано, под домашний арест был помещён отец футболиста, а преследования самого Шукюра продолжились даже в США. К кафе, которым владел бывший футболист приходили люди и играли на добмре. Песня "Домбра" использовалась в качестве гимна предвыборной компании Эрдогана. Несложно считать намёк...

Интересно, что неприятности были даже у тех, кто решался сделать с Шукюром совместное фото. Sport24 сообщает, что турецкий студент, который сделал с ним селфи, вернувшись на родину загремел в тюрьму на 14 месяцев.

"У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня всё. Моё право на свободу, на выражение мыслей, на работу", - рассказал турецкий футболист.

Сейчас Шукюр живёт в Вашингтоне, но на родине его по-прежнему ждут обвинения, за которые грозит пожизненное заключение или смертная казнь. За время своей карьеры Шукюр скопил десятки миллионов долларов, но все эти деньги находятся на счетах в Турции. Сейчас финансовые активы заморожены. Экс-футболисту ничего другого не оставалось, кроме как найти работу - стать таксистом в UBER.

С проблемами столкнулись и родственники Шукюра. "У моих отца и матери рак - они сейчас под домашним арестом. Это очень тяжёлое время. У них финансовые трудности. У всех, кто связан со мной, сейчас финансовые трудности. У меня сейчас нет ничего".

По словам Шукюра, этого государству показалось мало и оно делает всё, чтобы стереть его имя из памяти. Два года назад имя Шукюра исключили из всех клубных списков "Галатасарая", за который он выступал 12 лет.

В чём же причина такого отношения к легендарному футболисту?

Очевидно, что всё дело в политике. В 2011-м году Шукюр был избран в парламент от партии АКР, которая поддерживала Эрдогана. Два года спустя Шукюр выпусти официальное заявление, в котором назвал президента Турции "диктатором", обвинил в обмане народа и покинул партию.

По словам Хакана, он был приглашён в партию только для того, чтобы они набрали голоса на его популярности. Поняв, что представители АКР действуют неконституционно, он решил покинуть её.

"В Турции невозможно обсуждение. Право голоса есть только у одного человека - остальные молча следуют за ним. Власть в Турции сейчас прячется за религией или за Ататюрком. И не создаёт ничего. А такое общество всё дальше от Запада и всего развитого мира", - приводит слова Шукюра Sports.ru.

Кстати, легендарный футболист не единственный турецкий спортсмен, который выступает против политики Эрдогана. Баскетболист Энест Кантер из клуба НБА "Бостон Селтикс" за свои взгляды был лишён турецкого гражданства, объявлен террористом, а его отец был осуждён на 15 лет.

Оба спортсмена боятся покидать США, опасаясь за свою жизнь. Тем не менее, критика Эрдогана продолжается как со стороны Шукюра, так и со стороны Кантера.